El BNG de Valga cuestiona la compra de un generador para el CODI tras un supuesto enganche irregular a la red eléctrica

El BNG de Valga denuncia que el Ayuntamiento ha destinado 37.000 euros a la adquisición de un grupo electrógeno industrial de 125 kVA para el Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad (CODI), después de que la compañía suministradora volviese a cortar el suministro eléctrico del inmueble, no por una avería puntual, sino porque se hizo un supuesto enganche irregular desde edificios próximos, sin que el centro situado en Baño disponga de un punto de suministro eléctrico propio y regularizado.

El BNG, que ha solicitado al gobierno municipal información y documentación para comprobar si el inmueble de este servicio municipal que lleva quince años en funcionamiento cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones exigibles, considera que instalar el generador ofrece una solución provisional, pero no aborda el problema que, a su juicio, sigue existiendo en la instalación eléctrica del edificio.

La situación adquiere especial relevancia, según los nacionalistas, por los servicios que se prestan diariamente en el edificio. Además del CODI, en el mismo funcionan el Centro de Información á Muller (CIM) y el Servicio de Madrugadores, por lo que el inmueble acoge tanto a personas con discapacidad como a menores, usuarias y trabajadores municipales.

El Centro de Interpretación da Caña. / FdV

El BNG cuestiona especialmente que la respuesta del gobierno local haya sido la compra de un generador. Considera que un equipo de estas características puede resultar adecuado para hacer frente a emergencias o averías puntuales, pero sostiene que no sustituye a la obligación de disponer de una instalación eléctrica legalizada, con su correspondiente contador, permisos e inspecciones.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

En este sentido, la formación reclama al Ayuntamiento que explique cómo ha podido funcionar el edificio durante más de quince años si, como sostiene, carece de las autorizaciones y controles que exige la normativa. El BNG apunta al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y advierte de que la ausencia de las correspondientes inspecciones de un Organismo de Control Autorizado (OCA) podría incrementar los riesgos asociados a la instalación, incluidos incendios o cortocircuitos.

Los nacionalistas también ponen sobre la mesa las posibles consecuencias en materia de responsabilidad y cobertura aseguradora en caso de producirse un accidente, e inciden en que se han detectado posibles irregularidades en otras dependencias municipales, en relación con el pliego de condiciones del contrato de suministro eléctrico adjudicado en julio de 2025. En concreto, cita el Juzgado de Paz, Radio Valga, la Biblioteca de Ponte Valga, el Albergue de Peregrinos de O Pino, el Centro de Interpretación de la Caña do País y el Centro Social dos Vilares.

El portavoz del BNG de Valga, Fran Devesa. / FdV

Según el BNG, estos espacios tampoco tendrían asignado un Código Universal del Punto de Suministro (CUPS) en la documentación analizada, una circunstancia que, a su juicio, podría indicar que funcionan sin contadores o altas de suministro debidamente regularizadas. La formación reclama que se compruebe la situación de todas estas instalaciones y que se determine si cumplen con los requisitos legales y técnicos correspondientes.

«Soluciones temporales y parches»

Para el grupo nacionalista, el caso del CODI evidencia un modelo de gestión basado en «soluciones temporales y parches» en lugar de abordar de forma definitiva la planificación y regularización de las instalaciones municipales.

El portavoz municipal del BNG de Valga, Fran Devesa, llevará esta cuestión al próximo pleno para reclamar explicaciones al alcalde. «Si se produjese un incidente en un edificio sin regularizar, ¿quién asumiría la responsabilidad? ¿Estarían protegidas las personas usuarias y el personal trabajador?», plantea el edil, que también pregunta qué ocurriría con un vecino si la compañía eléctrica detectase un enganche irregular en su vivienda o con un negocio que careciese de licencia.

El BNG considera que el Ayuntamiento debe entregar «de forma urgente» la documentación solicitada, revisar las instalaciones mediante empresas autorizadas y acreditar la legalidad de los edificios municipales para garantizar la seguridad de quienes los utilizan.