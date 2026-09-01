Arranca la perforación de O Con y entra en vigor el cambio de tráfico

La empresa Petrolam ha empezado ya la perforación del río de O Con, que permitirá posteriormente conectar la red de saneamiento del entorno de la plaza de abastos con el nuevo tanque de tormentas.

Esta actuación, muy compleja desde el punto de vista técnico, obligará a cerrar al tráfico y al paso de peatones la zona situada entre el mercado de la verdura y el viaducto de Valle Inclán, lo que obligará a los vendedores de la plaza de abastos a acceder a partir de ahora a sus puestos por la calle Alexandre Bóveda. Este cambio en la circulación entra en vigor a primera hora de mañana.

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Asimismo, media docena de vendedores ambulantes que tienen sus puestos en la parte final del río deberán reubircarse durante las próximas semanas en la plazoleta situada en la parte posterior del mercado de la verdura. La obra durará en torno a un mes.