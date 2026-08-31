La «vuelta al cole» esquiva la inflación en librerías y papelerías de Arousa

Las librerías y papelerías de O Salnés ya están inmersas en la campaña de vuelta al cole, la de mayor actividad del año para estos negocios. Aunque el volumen de clientes que atienen estos comercios ya se incrementó de forma notable desde hace unos días, se prevé un nuevo repunte importante desde ahora, con la reapertura de los colegios tras el descanso estival y el consecuente reparto de las listas de libros y los vales de compra de material escolar.

La «vuelta al cole» de este curso no estará en principio marcada por un repunte fuerte de precios, como sí sucedió en años precedentes. Miro Leiro, de Meganova (Vilagarcía) afirma que cuando empezó la guerra de Irán los distribuidores advirtieron a los comercios de que se producirían subidas de precios, por lo que él se aprovisionó de material antes de que se produjese el alza, y eso le permitirá ahora mantener unos precios estables. «A lo largo de todo este año ha ido subiendo el precio del papel, pero tampoco ha sido excesivo», señala Miro Leiro.

Un niño revisa unos cuadernos en una papalería de Vilagarcía. / Noe Parga

Amancio Gondar, de la librería Castelao (A Illa) también señala que los precios del material escolar se mantienen estables, mientras que en el caso de los libros de texto, la subida será moderada, inferior en muchos casos al euro por ejemplar.

Tienen la misma apreciación sobre los precios tanto Veva Moldes, de la librería Contos, de Cambados, como Sonia García, de la librería Nobel, de Vilagarcía.

Previsión de los colegios

Algunas familias ya saben qué libros y qué material le van a pedir en septiembre desde finales del curso anterior. Esto facilita mucho las cosas tanto a las familias como a las librerías, ya que permite a los padres encargar con antelación, beneficiándose de paso con las ofertas que hacen muchos establecimientos por reserva anticipada, en algunos casos de hasta el 10 por ciento.

Sin embargo, esta no es la norma, y en la mayoría de los colegios e institutos de la comarca, las familias no saben qué libros y qué material les piden a sus hijos hasta el inicio de las clases, que este curso será el 9 de septiembre.

«La verdad es que si los colegios diesen antes las listas nos facilitarían mucho las cosas», sostiene Miro Leiro, pues evitaría después atascos en la distribución y las esperas por el material, habituales en el mes de septiembre.

Para Amancio Gondar, esa situación sería también deseable, pero asume que es una batalla poco menos que perdida.

Un 30 por ciento de casos de fracaso escolar pueden estar relacionados con problemas de la vista

«En los colegios concertados sí que se acostumbra más a dar las listas de libros y de material en junio, pero en los centros públicos es más difícil porque hay muchos profesores interinos que se incorporan en septiembre a sus nuevos destinos», señala Gondar.

Sonia García apunta que lo que hacen en la Nobel es buscar las listas de los libros en las páginas web de cada centro educativo, y que eso les permite tener ya una previsión de los títulos que van a necesitar.

Revisar la vista

El Colexio de Ópticos Optometristas ha emitido un comunicado en el que destaca que el 30 por ciento de los casos de fracaso escolar «está relacionado con problemas de visión no detectados».

Por ello, los profesionales recomiendan revisiones visuales previas al inicio del curso para descubrir posibles defectos refractivos, como miopía, hipermetropía, astigmatismo u ojo vago.

Se recuerda también a padres y tutores los principales signos que pueden indicar la existencia de un problema de visión, como torcer la cabeza al leer, descentrarse con facilidad, calcular mal las distancias, tener mala coordinación ojo-mano, ver mal la pizarra de lejos, desviar los ojos, guiñar un ojo, acercarse demasiado a los textos o al ordenador, confundir palabras, tener escozor en los ojos o no tener una buena comprensión lectora.

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Asimismo, el Colexio señala que existen unas lentes de contacto, llamadas Orto-K, con las que los niños duermen y, al quitárselas por la mañana, ven bien durante todo el día sin necesidad de usar gafas o lentillas, ayudando así a frenar el aumento de su miopía. Finalmente, los ópticos recuerdan que hay ayudas estatales de hasta 100 euros para ayudar con el coste de gafas y lentillas para menores.

El comercio de Cambados y O Grove sortea vales de compra El momento del regreso a las aulas es una de las épocas de mayor consumo, ya que a los libros y el material escolar hay que sumar el gasto en ropa, calzado o equipamiento deportivo. Por ello, varias asociaciones de comerciantes aprovechan estas fechas para realizar campañas de fidelización, animando con ellas a vecinos y visitantes a consumir en el pequeño comercio local. En Cambados, la asociación Zona Centro y el Ayuntamiento ponen en marcha una campaña hasta el día 9 en la que se sortearán 600 euros en vales de compra. Para participar, hay que registrar las compras en la página web cambadoszonacentro.com. A mayores, el 13 de septiembre por la tarde (domingo) habrá una fiesta infantil en la plaza del Concello. Por su parte, en O Grove, las tiendas asociadas a Emgrobes reparten desde ya invitaciones para asistir a una fiesta el día 13, en el transcurso de la cual se sorteará entre los asistentes 150 euros en vales.