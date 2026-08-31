Crisis migratoria
Vilanova secunda la concentración de la FEMP en apoyo a Ceuta
Tendrá lugar este miércoles, a las 20.00 horas, delante del Consistorio
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Vilanova
El Concello de Vilanova secundará la concentración convocada por la Federación Española de Municipios (FEMP) para mañana, a las 20.00 horas, para hacerlo de manera simultánea en todo el territorio. Será delante del Consistorio y el alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala Nuria Morgade animaron a los vecinos a sumarse a esta iniciativa «pacífica» y «sin color político de apoyo a la españolidad de Ceuta y sus ciudadanos, que lo están pasando fatal tras la invasión que sufrieron hace un mes», expuso el regidor.
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