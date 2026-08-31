Sambódromo, talleres y conciertos vuelven a convertir Cambados en la capital del «batuke»

Cambados volverá a convertirse en la capital del batuke gallego con la celebración del VI Fest O Xacobeo Percute en el que no faltará el sambódromo, los talleres de aprendizaje y los conciertos. Al estar cerrado el parque de Torrado por las obras se desarrollará en el paseo de A Calzada y en caso de lluvia, se trasladará al salón de Peña.

El programa tendrá lugar el sábado 5, de 15.00 a 22.00 horas, y para los obradoiros es necesario inscribirse previamente y pagar una aportación de 15 euros. Los impartirá el profesor de percusión afrobrasileña Gabriel Macedo, natural de Salvador de Bahía (Brasil).

En cuanto a los conciertos, actuarán las agrupaciones Levada Arriana, Meigallo, Axe Bahía, Perqtores y la anfitriona, el grupo cambadés Olodum do Coio.

El concejal de Cultura, Liso González, destacó la celebración de este festival donde una de sus cosas «más vistosas» es el sambódromo, con el recorrido de los músicos por las diferentes calles de Cambados.

Diferenciador

«Es un festival diferenciador de la oferta cultural de Cambados y de la comarca. Es uno de los pocos que existe», destacó.

Asimismo, agradeció que la organización, la Asociación Galega de Percutas, eligiera la capital del albariño una vez más y en especial a su director, el catedrático de percusión en el conservatorio de Vigo, Jorge César Pérez, que lleva una década trabajando con la formación local.

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Los participantes también disfrutarán de una cena de confraternidad y el edil indicó que se trata de una actividad de disfrute gratuito que, «esperemos vuelva a gustar».