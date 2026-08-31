Rubiáns, Guillán y Trabanca, próximas fiestas en Vilagarcía

La Batalla de Flores puso el broche a las fiestas de San Roque de Vilagarcía. Con la llegada del mes de septiembre, baja mucho el número de eventos festivos que se celebran en el municipio pero, aún así, no faltarán las citas lúdicas, ya sean de carácter religioso o musical.

Entre las primeras, estos dos últimos días la localidad de Castroagudín celebró sus fiestas de San Roque, con el tradicional desfile de carrozas y con una fiesta del agua que, según los vecinos, es más antigua que la que se celebra en Vilagarcía cada 16 de agosto.

La siguiente fecha religiosa que se conmemora en Vilagarcía es la de Santa Plácida y San Roque, en Rubiáns. La cita es del 5 al 7 (de sábado a lunes), y habrá actos litúrgicos, verbenas, sesión vermú y un desfile de carrozas, el lunes.

Unos días después, el sábado 12, Guillán celebra sus patronales en honor a Santa María. Posteriormente, entre finales de mes y principios de octubre, el arcángel San Miguel será honrado en Trabanca Badiña, primero y, después, en A Torre; y Vilaxoán saludará el otoño con las fiestas de la Virgen del Rosario.

Música y meigas

La gran cita musical de septiembre es el festival de As Revenidas, en Vilaxoán. Es del 10 al 13, y reunirá un enorme elenco de grupos y artistas de primer nivel. En el cartel de este año, por ejemplo, se encuentran algunos de los nombres más importantes de la actual escena gallega, como Fillas de Cassandra, 9Louro, The Rapants o Rebeliom do Inframundo. El Revenidas termina el domingo con una gran sardinada abierta al público.

Otro evento musical que ya se ha ganado por méritos propios el cariño del público es el Ameixa Rock, que tendrá lugar en Carril. Es el fin de semana próximo, 5 y 6 de septiembre, y el cartel lo encabeza el dúo Bala. La actuación de los Festicultores también promete ser muy especial.

Este septiembre llega a la ciudad con otra fiesta muy querida por los vilagarcianos, como es la Noite das Meigas. Iba a celebrarse el pasado fin de semana, pero se aplazó por la lluvia y se pasó al próximo sábado, día 5.

A partir de las 22.30 horas, habrá degustación de queimada y diferentes viandas en la decena de «pallozas» instaladas por otros tantos colectivos sociales y culturales en diversos puntos del centro.

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A medianoche, el «conxuro» de la queimada, a cargo del grupo Clámide, marcará uno de los momentos centrales de la actividad.