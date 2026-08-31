Somos Ribadumia exige reparaciones en los parques reformados hace ocho meses

Somos Ribadumia exige al Concello que repare los parques infantiles de Barrantes, pues «ocho meses después de su inauguración» y tras destinar «170.000 euros parece que llevan años colocados». Explica que ya se ha retirado un balancín y que la tirolina «presenta deficiencias».

El edil Sergio Soutelo no descarta la causa del vandalismo, pero espera que el gobierno local no lo justifique con esto, pues cree que los instalados «no son elementos de juego acordes a las edades» de los usuarios y que a esto se une una «falta de mantenimiento e incapacidad para resolver las deficiencias que van surgiendo».