Primer día de la vuelta al mundo: Matthew Wrigth ya navega frente a Póvoa de Varzim

Matthew Wrigth, el médico australiano que salió el domingo de A Illa para dar la vuelta al mundo en solitario en un velero, ya se encuentra a la altura de Póvoa de Varzim, en Portugal.

Por el momento, la travesía se está desarrollando sin problemas, y si la situación se mantiene como hasta ahora, Wrigth podría llegar a la altura de las Islas Canarias hacia finales de esta semana o principios de la próxima.

El teniente de alcalde de A Illa, Manuel Suárez, está siguiendo de cerca esta travesía, una de las aventuras más extremas y desafiantes que puede emprender un ser humano en la actualidad. Explica que Wrigth está teniendo una buena navegación, a una velocidad de entre 4,5 y 5,5 nudos.

Un motivo de preocupación era la posibilidad de encontrarse con las orcas que han sido avistadas estos días frente a las Rías Baixas, pero finalmente ni llegó a verlas. Ahora mismo, frente a Portugal, la dificultad a la que se enfrenta el navegante es la saturación del tráfico marítimo en esa zona, entre los barcos mercantes y los pesqueros portugueses.

El Concello de A Illa patrocina esta experiencia, y quiere posicionarse como un destino de relevancia para el turismo náutico.

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En la página web «agitator.gal» se puede conocer a diario la ubicación del navegante, con actualizaciones cada doce horas. El mismo sitio incluirá noticias recopiladas a partir de los mensajes cortos que Wrigth enviará cuando le sea posible.