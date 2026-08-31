Las obras de la calle Hortos vuelven a enfrentar al BNG con el gobierno meco

El BNG de O Grove ha vuelto a poner el foco sobre las obras de la calle Hortos, cuya ejecución se retoma estos días, para denunciar que los trabajos se inician «sin información ni diálogo con los vecinos». El portavoz municipal del Bloque, Anselmo Noia, cuestiona la gestión del proyecto después de los retrasos acumulados y considera especialmente preocupante que el plazo de ejecución, fijado en dos meses, vaya a coincidir con la llegada del otoño y una época habitualmente marcada por las lluvias.

Los nacionalistas lamentan que los residentes de la zona no hayan recibido, a su juicio, información suficiente sobre el reinicio de una actuación que llevan tiempo esperando. Noia sostiene que, «después de tanta demora» y ante la proximidad de un periodo meteorológico que puede complicar los trabajos, los vecinos «merecen una explicación» por parte del gobierno local.

El alcalde de O Grove, José Cacabelos Rico, ofrece, sin embargo, una versión diferente sobre la relación del Concello con los residentes. El regidor asegura que tiene previsto reunirse con los vecinos esta misma semana, previsiblemente el miércoles o el jueves, para explicarles las características del proyecto y las actuaciones previstas.

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Cacabelos atribuye buena parte de los retrasos sufridos por la obra a las «duras condiciones meteorológicas» registradas durante el pasado invierno. «Estos días retomamos los trabajos en Hortos, e insisto en que los vecinos van a estar perfectamente informados sobre las características del proyecto», sostiene el alcalde.

La actuación cuenta con un presupuesto de adjudicación superior a 148.000 euros y contempla una intervención integral en la calle Hortos. Entre sus principales objetivos se encuentran la renovación y el soterramiento de las infraestructuras urbanas, la solución de los problemas recurrentes de inundaciones y la mejora de las redes de servicios.

El proyecto también prevé una mejora de la integración paisajística de la zona mediante la eliminación de los actuales tendidos aéreos. Se trata, por tanto, de una intervención que pretende actuar tanto sobre las infraestructuras como sobre la configuración urbana de la calle.

El BNG pone el acento, no obstante, en el prolongado proceso administrativo que ha precedido al inicio de los trabajos. Según recuerda la formación nacionalista, el proyecto tuvo que ser licitado en dos ocasiones: la primera en 2024 y la segunda en agosto de 2025. Finalmente, la adjudicación se produjo en febrero de 2026 y las obras se retoman ahora.

José Cacabelos y la concejala Ángeles Domínguez. / Iñaki Abella

«Llevamos mucho tiempo esperando porque las obras fueron licitadas dos veces, la primera en 2024 y la segunda en agosto de 2025, siendo adjudicadas en febrero de 2026, y finalmente comienzan ahora sin una explicación clara a los vecinos y entrando en un período meteorológico poco favorable», sostiene el portavoz del BNG.

La formación nacionalista considera especialmente llamativa la coincidencia entre el reinicio de las obras y la llegada del otoño. El Bloque recuerda que el propio gobierno local ha señalado en los últimos meses las condiciones meteorológicas adversas como una de las causas de los retrasos.

«Durante los últimos meses el gobierno local alegó problemas relacionados con el mal tiempo como una de las justificaciones de los retrasos, pero ahora los trabajos tienen un plazo de dos meses y su ejecución va a coincidir con la llegada del otoño, una época en la que las lluvias pueden dificultar especialmente una actuación que tiene entre sus objetivos resolver precisamente los problemas de inundaciones de la calle», argumenta el BNG.

Para Anselmo Noia, la situación evidencia una «continua improvisación» por parte del gobierno municipal, al que acusa de actuar «a salto de mata y sin una planificación adecuada».

Ante esta situación, el Bloque reclama al Concello que facilite de manera «inmediata y detallada» a los residentes toda la información relativa al desarrollo de la obra. En concreto, pide que se concrete el calendario de los trabajos, las diferentes fases de ejecución, las posibles restricciones de circulación y acceso a las viviendas y las medidas que se adoptarán para reducir las molestias a los vecinos.

«Los vecinos han tenido paciencia. Ahora merecen saber qué se va a hacer, cuándo y cómo», señala Noia, que recuerda el compromiso municipal de mantener reuniones con los residentes. El portavoz nacionalista considera que ese compromiso no se ha cumplido hasta el momento, aunque sus declaraciones se producen antes de la reunión anunciada por el alcalde para esta misma semana.