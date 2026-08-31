Carreira de Burras
«Felipe», el nuevo campeón de San Roque do Monte
La carrera más hilarante de O Salnés contó este año con menos equinos de lo habitual y la imposibilidad de completar la prueba femenina, pero aún así volvió a ser un éxito
«Felipe» fue el campeón de la Carreira de Burras de San Roque do Monte que este año contó con menos ejemplares debido a un percance personal por parte de uno de los propietarios que habitualmente participa.
De hecho, la comisión tuvo que recurrir a vecinos de la parroquia vilanovesa para contribuir a mantener viva una tradición más que centenaria y que, como siempre, y a pesar de todo, resultó en un nuevo éxito de público y de diversión.
En el segundo puesto quedó «Farru» y «Arturo» se quedó con la medalla bronce. Todo ello en la categoría de jinetes masculina, pues finalmente la femenina no pudo completarse porque animales estaban intranquilos tras la primera vuelta y la organización quiso garantizar la seguridad de las amazonas.
Con esto y con la verbena, San Miguel de Deiro puso el broche al penúltimo día de celebraciones . Aún queda la cuarta jornada, la de hoy, Día de María Auxiliadora, con misa cantada y por la noche actuarán Assia y la disco móvil con DJ Dieguiño.
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