Costas limpia la zona de la pasarela de O Bao y destina 47.000 euros a su retirada

Costas ya ha limpiado la gran cantidad de basura acumulada bajo la pasarela de O Bao y que salió a la luz la semana pasada, cuando empezó a retirar la estructura debido al mal estado que presentaba ya desde hace años y por petición del Concello.

Ahora faltaría la creación de los seis nuevos accesos y la regeneración contemplada en un proyecto que ejecuta el Ministerio de Transición Ecológica con 47.158 euros y un plazo de ejecución de un mes. Así lo explicó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, en una visita a la zona junto al alcalde de A Illa, Luis Arosa.