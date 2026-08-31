Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ataque orcasCelta - AthleticEntrevista jefe Medicina InternaRedes sociales políticosAuxiliar de baño a los 81 añosPuerto Viana do CasteloForo Faro Educa
instagramlinkedin

A Illa

Costas limpia la zona de la pasarela de O Bao y destina 47.000 euros a su retirada

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra visita la zona junto al alcalde

El subdelegado con el alcalde en la zona de los trabajos.

El subdelegado con el alcalde en la zona de los trabajos.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

A Illa

Costas ya ha limpiado la gran cantidad de basura acumulada bajo la pasarela de O Bao y que salió a la luz la semana pasada, cuando empezó a retirar la estructura debido al mal estado que presentaba ya desde hace años y por petición del Concello.

Ahora faltaría la creación de los seis nuevos accesos y la regeneración contemplada en un proyecto que ejecuta el Ministerio de Transición Ecológica con 47.158 euros y un plazo de ejecución de un mes. Así lo explicó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, en una visita a la zona junto al alcalde de A Illa, Luis Arosa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents