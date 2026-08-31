La conselleira Lorenzana invita a Thune Eureka a unirse a la iniciativa gallega de defensa

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha invitado a la empresa Thune Eureka a sumarse a la Iniciativa Estratéxica de Seguridade, Defensa e Aeroespacio (Iesda) que, en este momento, tiene abierta con un presupuesto de 40 millones de euros la convocatoria de los acuerdos de asociación, para conformar consorcios empresariales que desarrollen y fabriquen en Galicia productos o servicios en este ámbito.

La conselleira manifestó a su llegada a la factoría de Bamio (Vilagarcía), que «estamos trabajando con las empresas gallegas que tienen capacidad para incorporarse a este sector». Lorenzana se reunió con la dirección de Thune Eureka para estudiar las posibilidades de que la firma participe en la convocatoria autonómica.

El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 30 de septiembre. La conselleira apuntó que Thune Eureka ya fue beneficiaria de la línea de apoyos que también recoge la Iesda para certificaciones, que contó con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Con ella, añadió, la Xunta busca «apoyar al empresariado gallego para que, poco a poco, vaya entrando en este mundo, a veces, complicado para las empresas del ámbito civil».

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Con más de 50 años de historia, Thune Eureka está especializada en la fabricación de equipos y componentes para diversos sectores como el de la construcción naval, el offshore, la industria frigorífica o el sector de la defensa, entre otros. Es, dijo Lorenzana, «una muestra más de esas empresas familiares que, desde Galicia, son capaces de llegar a todo el mundo».