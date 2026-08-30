Vilagarcía cierra sus fiestas de verano con la magia de Aladín y Harry Potter

Miles de pequeños trozos de papel volaron anoche por el cielo de Vilagarcía simbolizando pétalos de flores. La ciudad puso el broche a las fiestas de San Roque con su tradicional Batalla de Flores, un vistoso desfile nocturno de carrozas que reunió a más de un centenar de niños en los carruajes, y a miles de personas en las calles.

La temática de este año giró en torno a la fantasía y los cuentos infantiles: Aladín y la lámpara maravillosa, Harry Potter y el mágico mundo de Hogwarts, la Cenicienta, los gnomos y hasta una «supersardina» que suele gustar mucho en las localidades con mar fueron algunos de los protagonistas de un desfile que arrancó a las nueve de la noche desde la estación de autobuses y que recorrió diferentes calles del centro urbano antes de finalizar su recorrido, hora y media después, junto a la iglesia parroquial.

Las carrozas las diseñó y construyó Parada Factory di Luca, una empresa de Ourense que trabaja desde hace años en este tipo de decoración festiva y que prepara las de la Batalla de Flores de Vilagarcía desde hace dos décadas.

Una de las particularidades del desfile es que, al ser nocturno, gana en encanto y espectacularidad. Además, cada uno de los remolques cuenta con equipos de iluminación y sonido, así como con máquinas de confeti.

A mayores, varios grupos realizan el desfile a pie entre cada carroza para que la animación no decaiga ni un minuto.

Desde media tarde, las carrozas estuvieron aparcadas en línea en el acceso a la estación de autobuses, ante la atenta mirada de los trabajadores de Parada Factory di Luca y de los funcionarios municipales. A partir de las siete fueron llegando los niños que, vestidos cada grupo con una temática acorde a su carroza, serían los encargados después de lanzar al público el confeti y los rollos de serpentina.

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La Batalla de Flores de Vilagarcía es tradicionalmente el punto y final de las fiestas de San Roque, pero se celebró ayer después de que el domingo pasado tuviese que ser aplazada debido al mal tiempo. Las fiestas en la ciudad continúan el sábado próximo con la Noite das Meigas y, en Carril, con el festival Ameixa Rock.