Vecinos alertan de un vertido en Vilagarcía que resultó ser agua depurada

Minutos antes de las 11 de la mañana de este domingo, la Policía Local de Vilagarcía fue requerida por un presunto vertido en las inmediaciones de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR). Desde la central se alertó asimismo a la empresa concesionaria, y Augas de Galicia envió agentes a la zona. Tras una inspección, se determinó que el presunto vertido era de agua ya depurada, que salía con cierta presión por una grieta del emisario.

Pese a tratarse de agua limpia, inocua por lo tanto, la situación generó alerta en el vecindario, y pasadas las 17.00 horas todavía persistía la avería, pues algunos testigos llamaron a FAROpara denunciar la existencia de lo que ellos creían que era un vertido.

En las últimas horas, los policías municipales de Vilagarcía intervinieron en otros operativos. Durante la guardia del sábado, por ejemplo, los agentes fueron movilizados por dos robos con fuerza en sendas viviendas de la calle Ramón Martínez (O Piñeiriño), que se perpetraron a las 12.30 y las 16.00 horas.

Posteriormente, a última hora de la tarde, se denunció a un conductor por carecer del carné para conducir en España. Primero, mostró un permiso de Venezuela y uno internacional, pero este último era probablemente falso, puesto que no tenía las marcas de agua de seguridad, no presentaba sello del país emisor y tenía validez hasta 2018, cuando las licencias internacionales solo son válidas por un año.

Asimismo, se produjeron dos accidentes por alcance en la carretera PO-548, a la altura de la calle Campanario, en Bamio. En uno de ellos se vieron implicados dos vehículos, y en el segundo, fueron tres los afectados.

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Ya para finalizar, la Policía Local prestó ayuda a una persona que sufrió un grave problema de salud en una habitación alquilada, y denunció a dos conductores por alcoholemia, uno de ellos por la vía penal.