Los primeros muestreos de mosquito tigre dan negativo en O Salnés

Dos municipios de O Salnés, Vilagarcía de Arousa y Sanxenxo, se incorporaron este verano a la Rede Galega de Vixilancia de Vectores que puso en marcha la Consellería de Sanidade para detectar los principales organismos transmisores de enfermedades, entre los que se encuentra el mosquito tigre. La administración autonómica proporcionó trampas a los dos ayuntamientos, y los primeros muestreos han arrojado un resultado negativo.

El mosquito tigre (Aedes albopictus) fue detectado por primera vez en Galicia hace tres años, en agosto de 2023, concretamente en Moaña. En la actualidad, su presencia se ha confirmado ya en 13 ayuntamientos gallegos. Hasta ahora, todos pertenecían al centro y sur de la provincia de Pontevedra (Moaña, Vigo, Cangas do Morrazo, Redondela, Vilaboa, O Porriño, Tui, Mos, Bueu, Ponteareas, Poio y Salvaterra de Miño), pero a lo largo de este año también se encontró en el de A Coruña.

La Rede Galega de Vixilancia de Vectores, creada en 2017, se reforzó este año precisamente para mejorar la detección temprana en el territorio de este y otros insectos capaces de transmitir enfermedades, e invitó a 64 municipios a incorporarse a la red.

De estos, 26 confirmaron su adhesión, siendo dos de ellos Sanxenxo y Vilagarcía.

En la plataforma ciudadana Mosquito Alert sí se reportaron dos hallazgos de "Aedes albopictus" en Sanxenxo, en 2023 y 2025

El de Sanxenxo colocó una trampa a principios de verano, y se han recogido hasta ahora dos muestras durante la segunda quincena del mes de julio, los días 17 y 29. En ambos casos, el resultado fue negativo en mosquito tigre, apuntan fuentes de la Consellería de Sanidade.

En el caso de Vilagarcía, la Xunta ya envió el material necesario para recoger las muestras, pero por el momento no ha sido posible tomar ninguna, por lo que aún no existen datos sobre la presencia del insecto en esta localidad.

Si bien los dos primeros años la presencia del mosquito tigre parecía circunscribirse al entorno de O Morrazo y Vigo, ahora abarca un territorio mayor, localizándose en Poio (que linda tanto con Sanxenxo como con Meis) como al norte de Galicia, en A Coruña.

El Aedes albopictus puede transmitir enfermedades como el dengue, el chikungunya o el zika, aunque por el momento no se ha producido ningún caso en Galicia porque los insectos no estaban infectados por estos microorganismos. En la comunidad también hay insectos del género Cúlex, que pueden transmitir el virus del Nilo occidental.

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Por otra parte, Mosquito Alert es una plataforma abierta que tiene financiación pública, y que se nutre de las fotografías de mosquitos enviadas por los ciudadanos, y que son revisadas después por expertos. Cuenta con un mapa en el que se detallan los hallazgos, y en O Salnés solo se consignan dos casos de mosquito tigre en Sanxenxo (uno en 2023 y otro a finales de 2025), cifras irrisorias frente a las decenas de ellos que hay a orillas de la ría de Vigo.