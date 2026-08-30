Los jabalíes invaden el campo de golf de A Toxa

Los jabalíes que tantos problemas causaron en el pasado en A Toxa vuelven a dejarse ver por la isla grovense a plena luz del día.

Prueba de ello, la invasión de las calles del campo de golf por parte de una hembra y tres crías, ya crecidas, que se dejaron ver cruzando a toda velocidad las instalaciones ante la atónita mirada de los golfistas que en ese momento se encontraban disfrutando de la práctica deportiva.

Muchos recuerdan ahora que el Monte Central de A Toxa llegó a estar cerrado durante meses a causa de la presencia de los jabalíes, después de que atacaran a algún paseante y a varios perros.

Oficialmente, nunca llegaron a cazarse aquellos animales, por lo que se desconoce si la madre vista ahora con sus crías es la misma, si se trata de otra camada o si es un ejemplar diferente.

De lo que no hay duda alguna es de que los cerdos salvajes se encuentran a gusto en este territorio insular, del que entran y salen cuando les apetece aprovechando la bajamar y nadando entre A Toxa y los islotes de A Toxa Pequena y Tourís, para alcanzar después la costa de Castrelo (Cambados), Meaño y Sanxenxo.