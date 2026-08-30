Homenaje a José Crespo por sus 50 años de sacerdocio en Solobeira

Los vecinos de Solobeira han rendido un homenaje a su cura párroco, José Crespo Iglesias (en el centro de la imagen de la izquierda), que en abril cumplió 50 años en esta parroquia vilagarciana.

Los actos comenzaron con una misa de acción de gracias, que fue presidida por el vicario general de la Diócesis de Santiago, Andrés Fernández.

Vecinos presentes en la comida. / Noe Parga

Se sumaron al homenaje Os Faíscas, un grupo de música tradicional de Solobeira, que interpretaron varios temas en la celebración.

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Los vecinos agasajaron al sacerdote con un reloj y una placa conmemorativa de piedra. Posteriormente, compartieron una comida de confraternidad en la bodega Granbazán. Crespo Iglesias es natural de O Grove y mañana lunes cumple 86 años.