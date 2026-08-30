El Concello meañés trata de cubrir la plaza de juez de paz

El Concello de Meaño informa a los vecinos de que está abierto el plazo para solicitar convertirse en juez de paz sustituto, para un período de cuatro años. Un juzgado de paz que bien el conoce el regidor Carlos Viéitez ,quien desde 2008 ocupó la plaza hasta su acceso a la Alcaldía en 2019.

Los interesados deben presentar su solicitud en las oficinas municipales -ó bien por sede electrónica- a la mayor brevedad posible, acompañando copia del DNI, una autorización para que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pueda acceder a los datos que consten en el Registro Central de Penados y un documento en el que reflejen los estudios realizados por el aspirante, la profesión actual y la experiencia laboral relacionada con el cargo pretendido.

Los abogados aspirantes deben acompañar un documento en el que conste el compromiso de abandonar el ejercicio si fuese nombrado juez de paz.

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Añadido, el solicitante acompañará una declaración responsable en la que haga constar los aspectos siguientes: que no fue condenado por delito doloso, que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles, que tiene nacionalidad española, que no está impedido física o psíquicamente para la función judicial y que se compromete a residir en el propio municipio, salvo autorización del Tribunal Superior de Galicia.