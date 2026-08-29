Valga repasa su pasado, presume de presente y afronta el futuro con la anguila y la caña como referentes

Tras un mes plagado de actividades, tales como talleres de cocina, degustaciones y la ruta-concurso de tapas organizados en los establecimientos de la localidad, el Concello de Valga alcanzó hoy su jornada más esperada del verano, la de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Un reencuentro con las tradiciones y los orígenes del municipio que, deslucido por la lluvia, vive su edición número 36 y se ha consolidado como una de las citas culturales y gastronómicas más importantes de la temporada estival en la provincia.

Una fiesta infantil, una demostración del destilado de aguardiente en el Centro de Interpretación da Caña do País, la actuación de la banda de música municipal y la degustación de tapas a base de anguila y cócteles elaborados a partir de aguardiente fueron algunas de las propuestas ideadas por el Concello para festejar el día grande del evento.

Como también una queimada popular, una verbena con las orquestas París de Noia y Marbella, si es que la tormenta que dejó sin luz a parte del pueblo durante la jornada lo permitía, y la lectura del pregón, a cargo de alguien tan especial para los valgueses como Antía Piñeiro, que además de ser una de las grandes artífices del éxito alcanzado por el modelo educativo del Colegio Rural Agrupado (CRA) es profesora en una de sus seis escuelas, la de Vilarello.

Manuel Méndez

Muy a su pesar, no pudo estar presente, dado que se encuentra en avanzado estado de gestación y, por prescripción médica, debe guardar reposo. En cualquier caso, los asistentes a la fiesta en el Parque Irmáns Dios Mosquera, donde se celebra, pudieron visionar un vídeo en el que esta profesora, y muy pronto madre de una futura alumna de la escuela de Vilarello, destacó que «si algo define a un pueblo es aquello que es capaz de conservar, de compartir y de transmitir», y Valga sabe mucho de eso, como bien demuestra la exaltación de la caña y de una anguila «que inevitablemente nos lleva a ese río Ulla que atraviesa y da forma a esta tierra», indicó la pregonera.

Aludía así a «una manera de vivir vinculada al territorio», a «los saberes transmitidos de generación en generación» y a una gastronomía «que nace de lo que el entorno nos ofrece y que a mi, como maestra, tanto me gusta mostrar a los alumnos».

El showcooking “Universo Anguía”, a cargo del cocinero Álex Iglesias. / FdV

No se olvidó de la caña, tras la cual hay «tradición, paciencia, conocimiento y unas recetas que durante tantos años pasaron de padres a hijos y que forman parte de un patrimonio que no siempre aparece en los libros, pero que permanece en la memoria de nuestros hogares».

En definitiva, que para Antía Piñeiro «la Festa da Anguía e Mostra de Caña do País es mucho más que una celebración gastronómica». La considera «una forma de decir que esto somos nosotros, capaces de reunirnos en familia alrededor de una mesa o en un bar con los amigos degustando las tapas de la ruta-concurso de anguila y de recibir a quien viene de fuera para compartir con orgullo aquello que Valga lleva haciendo desde hace tantas generaciones».

Tras recordar que llegó a Valga hace una década, como maestra, y que «fue en Vilarello donde aprendí que el tamaño de una escuela o de un grupo de alumnos no determina el alcance de lo que puede suceder dentro del aula», Antía Piñeiro hizo mención a la clave del éxito del CRA que llegó a dirigir, centrada en romper los límites físicos de la escuela para enseñar a los niños descubriéndoles todo lo que el Concello de Valga puede ofrecer, tanto en el ámbito de la educación y la cultura como desde un punto de vista medioambiental y etnográfico.

Antía con algunos de sus niños durante una de las salidas formativas. / FdV

Lo hizo desde el convencimiento de que «una escuela no puede vivir de espaldas al lugar al que pertenece», pues «precisa de las familias, del Concello, de las diferentes asociaciones y, especialmente, de los vecinos».

De ahí que se muestre «especialmente orgullosa de hacer educación» con sus alumnos «fuera del aula, recorriendo los caminos, ríos y bosques de Valga, escuchando a nuestros mayores, visitando el Museo da Historia, el Auditorio, el Belén Artesanal o la casa consistorial».

Como también acudiendo con los niños a tierras de cultivo, bodegas y comercios locales o «cultivando y cocinando nuestros propios productos y, en definitiva, descubriendo y sintiendo como nuestra esa cultura y esas tradiciones» que Valga homenajea y recupera con la Festa da Anguía e Mostra da Caña do país.

Antía Piñeiro y los escolares de Vilarello. / FdV

Y es que «conservar la memoria es construir futuro, y eso se consigue con la gente de Valga que desde el primer día me hizo sentir una vecina más y abrió las puertas de sus casas, comercios y asociaciones a mi alumnado».

Pero también con «las familias que apostaron por esta manera de entender la educación, y con las que acabamos creando una auténtica comunidad que es como una segunda familia», sentenció en su pregón Antía Piñeiro, candidata a mejor maestra de España en los Pemios Educa de Abanca.

Por cierto, y hablando de premios, otro de los acontecimientos del día grande de la fiesta fue la entrega de los galardones a los ganadores de los diferentes concursos desplegados a lo largo del mes en este municipio de personajes ilustres como Xesús Ferro Couselo o La Bella Otero.

La mejor aguardiente

Uno de los certámenes más importantes fue el tendente a elegir la mejor aguardiente elaborada por productores locales o aquellos que, no siéndolo, utilizan materia prima valguesa para producir sus destilados.

Pablo Quintáns Buceta, vecino el lugar de Baño, fue el gran triunfador, puesto que se impuso tanto en el concurso de caña blanca como en el de hierbas, dotados ambos con 300 euros, mientras que Jorge Rodríguez Blanco, de Coto, se llevó la misma cantidad tras hacerse con el título en la modalidad de caña tostada.

El jurado se encarga de seleccionar la mejor aguardiente blanca, tostada y de hierbas. / FdV

María Dolores Quintáns Buceta, valguesa residente en la avenida de A Coruña, Josefina Santiago Figueira, de Senín y el citado Pablo Quintáns Buceta, se hicieron con el segundo puesto en las mismas categorías, en este caso con 100 euros para cada uno.

Embelecer Valga

No fueron los únicos premiados. También se daba a conocer el fallo del jurado encargado de valorar los proyectos ejecutados en el concurso «Embelecer Valga», en el que son los vecinos los que, distribuidos por equipos o comisiones, se encargan de efectuar mejoras en sus calles, barrios, aldeas, parques o inmuebles públicos.

El primero premio (300 euros) fue para los de Os Martores, por la recuperación de un parque infantil restaurando algunos elementos de juego, colocando otros nuevos e incorporando una mesa de piedra con bancos macetas.

El segundo puesto (200 euros) fue para los vecinos de Campaña que crearon un almacén en el Campo da Festa, llevándose los 100 euros del tercer puesto los de Carballiño, por el acondicionamiento de un terreno en Quinteiro y la creación de un área de fútbol.

El jurado ya recorrió los lugares adecentados en el concurso Embelecer Valga. / FdV

Eso en la categoría de obra nueva, porque en la de mantenimiento los ganadores (500 euros) fueron los vecinos de Vilarello, por la conservación del parque y sus alrededores, el local social y dos lavaderos, llevándose el segundo premio (300 euros) los de Beiro, con actuaciones en su parque, Agro de Arriba y el lavadero, y ocupando la tercera posición (200 euros) los de Laxes, por el acondicionamiento del Pozo da Lameira, con trabajos de mantenimiento del lavadero y el parque infantil, incorporando especies vegetales y otros elementos decorativos.

Ruta Tapa a Anguía

Los premios de la Ruta-Concurso Tapa a Anguía también se dieron a conocer en la fiesta, llevándose el Mandil de Ouro, una vez más, el café bar O Pontellón, con el pincho «Pierogi Bomba», una empanadilla polaca con relleno de anguila y un toque cajún explosivo.

La votación popular hizo que el Mandil de Prata fuera para el restaurante parrillada A Charca por su cazolada de anguila con patatas panadera, tomate, pimiento, guisantes, setas y colas de langostino bautizado como «Anguía na Charca», mientras que el Mandil de Bronce se entregó al bar Pardal por «A fumareda do Ulla», que viene a ser anguila ahumada sobre tosta crocante, acompañada de un cremoso de aguacate y brotes verdes.

El jurado profesional coincidió con la entrega del Mandil de Ouro a O Pontellón, por lo que esta será la tapa a degustar en la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País del año que viene.

La Ruta Tapa a Anguía también permitió entregar vales de compra a Lourdes Eiras Rodríguez, Juana García Roura, José Luis Gómez Hervés, Francisco Miguéns Soneira, Mari Castiñeiras, Begoña Velay Rey, Candela Rodríguez Devesa, María Jesús Ferreirós Rey, Juan Bautista Otero y María José Calvo Duro.

Anguía Chef

Asimismo, el premio de Anguía Chef fue para Sonia Carbia Torres, con una croqueta desestructurada de anguila, y los ganadores del concurso artístico para elegir el cartel anunciador del próximo año fueron Alejandro Vidal Bralo, de Cimadevila, que se lleva 150 euros, Xiana Fabeiro Bermúdez, de A Devesa, que obtuvo 100, y Cristina Martínez Ríos, de Cerneira, que logró 75.

El Concello de Valga organizó diversos actos institucionales para dar la bienvenida a las delegaciones de "Valga" (Estonia) y Prat de Comte (Tarragona). / FdV

Hermanamientos

Al margen de los que dio de sí el día grande de la fiesta de la anguila y el aguardiente, cabe destacar que este evento sirve, un año más, para que la localidad se reencontrara con sus pueblos hermanos, la localidad homónima de Valga, en Estonia, y Prat de Comte, en Tarragona, que participan en diferentes actividades del programa festivo y aprovechan su estancia para conocer distintos atractivos del municipio y su entorno.

La delegación catalana está integrada por buena parte de la Corporación municipal de Prat de Comte y está encabezada por su alcalde, Miquel Trilla, acompañado por la teniente de alcalde, Montse Subirats, los concejales Jordi Viña y Juan Francisco Pallarés, y el técnico municipal Pepe Solanes. Por parte de la Valga estonia se desplazaron hasta Galicia el técnico municipal Tōnu Vahtra y el responsable de Comunicación, Andero Ojamets.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valga acogió la recepción oficial a ambas delegaciones, presidida por el alcalde valgués, José María Bello Maneiro, quien estuvo acompañado por los concejales Román Castro, Carmen Gómez, José Ángel Souto, Pedro Calvo y Malena Isorna.

Durante el acto, Bello Maneiro dio la bienvenida a los representantes de los dos municipios hermanados y se produjo el tradicional intercambio de obsequios institucionales.

El regidor de Valga entregó a los visitantes sendas botellas conmemorativas de la XXXVI Mostra da Caña do País, además de otros regalos representativos del municipio, entre ellos la bandera y la insignia de Valga.

Un autorretrato de Joan Lahosa

La delegación de Prat de Comte llegó a Valga con un obsequio de especial significado cultural: un autorretrato del pintor Joan Lahosa, artista originario de esta localidad tarraconense.

El alcalde de Prat de Comte, Miquel Trilla, agradeció durante la recepción «el trato que recibimos cada vez que venimos a seguir descubriendo este territorio» y aprovechó el encuentro para cursar una invitación oficial a la Corporación de Valga para asistir el próximo mes de octubre a la Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.

La celebración catalana mantiene así un paralelismo con la Mostra da Caña do País de Valga, al situar los productos tradicionales vinculados a la destilación y la cultura local en el centro de una jornada festiva y gastronómica.

Un símbolo de la unión entre Valga y Valka

Por su parte, el representante de la localidad estonia, Tōnu Vahtra, entregó al alcalde de Valga una imagen del monumento situado en la frontera entre Valga (Estonia) y Valka (Letonia), convertido en símbolo de la unión entre dos ciudades que comparten historia y prácticamente el mismo nombre.

El gesto tuvo además un significado especial para la delegación valguense, ya que el propio José María Bello Maneiro y la concejala Carmen Gómez asistieron hace dos años al acto de inauguración de este monumento durante una visita institucional a la Valga estonia.

Vahtra puso de relieve la importancia de continuar reforzando los vínculos entre ambas localidades y destacó el hermanamiento como una experiencia «enriquecedora» para los dos pueblos.

Turismo, patrimonio y gastronomía

Durante su estancia, los representantes de los dos municipios hermanados han tenido ocasión de conocer distintos espacios y recursos de Valga, entre ellos el Belén Artesanal, la laguna de Porto Piñeiro y el Auditorio Municipal. También realizaron una visita a Santiago de Compostela y acudieron a la romería de los Milagros de Requián.

Uno de los momentos de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. / Concello de Valga

La gastronomía y la tradición local han ocupado igualmente un lugar destacado en su agenda. Las delegaciones asistieron a la precata y a la cata final del Concurso da Caña do País, una de las actividades centrales de la programación previa a la fiesta.

Hoy, coincidiendo con la celebración de la Festa da Anguía e Mostra da Caña, los representantes de Valga (Estonia) y Prat de Comte participan en los actos festivos y siguen conociendo el territorio. La jornada incluye además un recorrido en barco por la ruta marítimo-fluvial Mar de Santiago, el cual permite prolongar el intercambio cultural y turístico entre los municipios.

El encuentro vuelve a poner de manifiesto la dimensión internacional que ha adquirido el hermanamiento de Valga con otros municipios que comparten vínculos históricos, culturales o incluso un mismo nombre, utilizando las fiestas y las tradiciones populares como espacio para estrechar relaciones y favorecer el conocimiento mutuo.