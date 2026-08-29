Valga estrecha lazos con sus pueblos hermanados de Estonia y Tarragona durante la exaltación de la anguila y el aguardiente

Valga se convierte estos días en punto de encuentro con sus pueblos hermanos con motivo de la celebración de la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. El municipio pontevedrés recibe la visita de sendas delegaciones procedentes de la localidad homónima de Valga, en Estonia, y de Prat de Comte, en Tarragona, que participan en diferentes actividades del programa festivo y aprovechan su estancia para conocer distintos atractivos del municipio y su entorno.

La delegación catalana está integrada por buena parte de la Corporación municipal de Prat de Comte y está encabezada por su alcalde, Miquel Trilla, acompañado por la teniente de alcalde, Montse Subirats, los concejales Jordi Viña y Juan Francisco Pallarés, y el técnico municipal Pepe Solanes. Por parte de la Valga estonia se desplazaron hasta Galicia el técnico municipal Tōnu Vahtra y el responsable de Comunicación, Andero Ojamets.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valga acogió la recepción oficial a ambas delegaciones, presidida por el alcalde valgués, José María Bello Maneiro, quien estuvo acompañado por los concejales Román Castro, Carmen Gómez, José Ángel Souto, Pedro Calvo y Malena Isorna.

Durante el acto, Bello Maneiro dio la bienvenida a los representantes de los dos municipios hermanados y se produjo el tradicional intercambio de obsequios institucionales.

El regidor de Valga entregó a los visitantes sendas botellas conmemorativas de la XXXVI Mostra da Caña do País, además de otros regalos representativos del municipio, entre ellos la bandera y la insignia de Valga.

Un autorretrato de Joan Lahosa

La delegación de Prat de Comte llegó a Valga con un obsequio de especial significado cultural: un autorretrato del pintor Joan Lahosa, artista originario de esta localidad tarraconense.

El alcalde de Prat de Comte, Miquel Trilla, agradeció durante la recepción «el trato que recibimos cada vez que venimos a seguir descubriendo este territorio» y aprovechó el encuentro para cursar una invitación oficial a la Corporación de Valga para asistir el próximo mes de octubre a la Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.

El jurado se encarga de seleccionar la mejor aguardiente blanca, tostada y de hierbas. / FdV

La celebración catalana mantiene así un paralelismo con la Mostra da Caña do País de Valga, al situar los productos tradicionales vinculados a la destilación y la cultura local en el centro de una jornada festiva y gastronómica.

Un símbolo de la unión entre Valga y Valka

Por su parte, el representante de la localidad estonia, Tōnu Vahtra, entregó al alcalde de Valga una imagen del monumento situado en la frontera entre Valga (Estonia) y Valka (Letonia), convertido en símbolo de la unión entre dos ciudades que comparten historia y prácticamente el mismo nombre.

El gesto tuvo además un significado especial para la delegación valguense, ya que el propio José María Bello Maneiro y la concejala Carmen Gómez asistieron hace dos años al acto de inauguración de este monumento durante una visita institucional a la Valga estonia.

El showcooking “Universo Anguía”, a cargo del cocinero Álex Iglesias. / FdV

Vahtra puso de relieve la importancia de continuar reforzando los vínculos entre ambas localidades y destacó el hermanamiento como una experiencia «enriquecedora» para los dos pueblos.

Turismo, patrimonio y gastronomía

Durante su estancia, los representantes de los dos municipios hermanados han tenido ocasión de conocer distintos espacios y recursos de Valga, entre ellos el Belén Artesanal, la laguna de Porto Piñeiro y el Auditorio Municipal. También realizaron una visita a Santiago de Compostela y acudieron a la romería de los Milagros de Requián.

Uno de los momentos de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. / Concello de Valga

La gastronomía y la tradición local han ocupado igualmente un lugar destacado en su agenda. Las delegaciones asistieron a la precata y a la cata final del Concurso da Caña do País, una de las actividades centrales de la programación previa a la fiesta.

Hoy, coincidiendo con la celebración de la Festa da Anguía e Mostra da Caña, los representantes de Valga (Estonia) y Prat de Comte participan en los actos festivos y siguen conociendo el territorio. La jornada incluye además un recorrido en barco por la ruta marítimo-fluvial Mar de Santiago, el cual permite prolongar el intercambio cultural y turístico entre los municipios.

El encuentro vuelve a poner de manifiesto la dimensión internacional que ha adquirido el hermanamiento de Valga con otros municipios que comparten vínculos históricos, culturales o incluso un mismo nombre, utilizando las fiestas y las tradiciones populares como espacio para estrechar relaciones y favorecer el conocimiento mutuo.