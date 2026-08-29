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Licitación de obra en Vilagarcía

El traslado del depósito de vehículos a O Pousadoiro se demora

El procedimiento para acondicionar la finca queda desierto al no presentarse ninguna empresa

Actual depósito de vehículos, en A Concha.

Actual depósito de vehículos, en A Concha. / Iñaki Abella

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Anxo Martínez

Vilagarcía

El traslado del depósito municipal de vehículos de Vilagarcía a O Pousadoiro se retrasará un poco más de lo previsto.

El Ayuntamiento convocó este verano el procedimiento para adjudicar las obras, con un presupuesto estimado de 81.100 euros y un plazo de ejecución de tres meses, pero no se presentó ninguna empresa interesada. Por ello, la junta de gobierno lo declaró desierto.

La intención de Ravella es trasladar el actual depósito de A Concha a O Pousadoiro, pero para ello primero es necesario acondicionar la nueva finca, de 2.250 metros cuadrados. Abrió el proceso administrativo para adjudicar los trabajos, pero al no presentarse ofertas, ha quedado desierto.

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Una vez se materialice el traslado del depósito a O Pousadoiro, el parking de A Concha será acondicionado para abrir como aparcamiento público.

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