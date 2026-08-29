El sector hotelero de O Grove celebra otro verano con récord de visitantes

El verano está siendo bueno para el sector hotelero de O Salnés. Y O Grove es uno de los destinos con mejores datos de toda Galicia. Así lo apunta el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra en un 30 por ciento el incremento de viajeros en los hoteles de la localidad meca con respecto a los primeros meses del verano de 2025.

Empresarios grovenses del sector consultados por FARO avalan la estadística. Beatriz Castro, gerente del hotel Cons da Garda y de la red de viviendas turísticas Alóxate Salnés, sostiene que «el mes de julio fue el mejor de los últimos años, agosto lo vamos a cerrar con una ocupación de en torno al 97 por ciento, y la primera quincena de septiembre también apunta muy bien, mejor que los últimos años».

Jorge Olleros, administrador del hotel Spa Atlántico de San Vicente de O Grove, apunta a su vez que «la ocupación está siendo algo más buena que la de 2025, que ya había sido un buen verano».

Nacho Crespo opina que Galicia se ha resentido del recorte de vuelos de Ryanair a Santiago

O Salnés es el principal destino turístico de Galicia, por número de viajeros y por el volumen del sector. Desde la pandemia, la comarca gana visitantes cada verano con respecto al anterior. Y todo apunta a que este año volverá a suceder lo mismo, a pesar de que ya parecía difícil romper el techo de 2025.

La prospección turística del INE, basada en una consulta periódica a un grupo de establecimientos hoteleros, señala que entre junio y julio de este año durmieron en hoteles de O Grove algo más de 48.400 personas, mientras que en los de Sanxenxo pernoctaron en torno a 73.000.

Son, en ambos casos, cifras superiores a las de 2025. El año pasado, entre junio y julio, el INE había contabilizado 33.500 huéspedes en los hoteles de O Grove (un 30 por ciento menos que este año), mientras que en el caso de Sanxenxo, se apuntó a una cifra de 70.700. Eso supone que el crecimiento turístico con respecto a 2025 ha sido esta temporada mucho mayor en O Grove que en Sanxenxo.

En cuanto a las estancias medias en agosto, se sitúan entre las tres y las cuatro noches en el caso de los hoteles, y en al menos una semana en las viviendas turísticas, según Beatriz Castro. Otro aspecto que destaca la propietaria de Cons da Garda es el buen momento que atraviesa el turismo con mascotas, o «pet friendly», hasta el extremo de que, según sus datos, en torno al 95 por ciento de sus clientes de hotel viajan con animales.

La irrupción de la lluvia

El mal tiempo de los últimos días ha logrado desinflar la campaña en O Grove. Jorge Olleros señala que la llegada de la lluvia no se ha traducido en excesivas cancelaciones, «más allá de casos puntuales». Beatriz Castro coincide con él al apuntar que, más que anulaciones, lo que ha provocado la lluvia reciente es «que bajaron las llamadas para reservas de última hora».

La valoración positiva de los hoteleros de O Grove es compartida por otros empresarios del sector turístico local, como es el caso de los barcos de pasaje, que también han disfrutado de esta temporada de una importante afluencia de turistas.

Noticias relacionadas

Más allá de O Grove, también se muestran satisfechos otros empresarios turísticos, como Nacho Crespo, del hotel Quinta de San Amaro, en Meaño. En su caso, los índices de ocupación están siendo similares a los de 2025. Eso sí, advierte también de la presencia de señales que en su opinión obligan a moderar la euforia. Y aunque cree que «no todos los años tienen que ser espectaculares», opina que el recorte de rutas de Ryanair en Santiago de Compostela puede haber hecho mella en las cifras de desplazamientos a Galicia.