Campaña turística
El sector hotelero de O Grove celebra otro verano con récord de visitantes
El INE constata un fuerte incremento de viajeros en la península meca, mientras que Sanxenxo apenas crece con respecto a 2025
Las previsiones para septiembre también son muy buenas
El verano está siendo bueno para el sector hotelero de O Salnés. Y O Grove es uno de los destinos con mejores datos de toda Galicia. Así lo apunta el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra en un 30 por ciento el incremento de viajeros en los hoteles de la localidad meca con respecto a los primeros meses del verano de 2025.
Empresarios grovenses del sector consultados por FARO avalan la estadística. Beatriz Castro, gerente del hotel Cons da Garda y de la red de viviendas turísticas Alóxate Salnés, sostiene que «el mes de julio fue el mejor de los últimos años, agosto lo vamos a cerrar con una ocupación de en torno al 97 por ciento, y la primera quincena de septiembre también apunta muy bien, mejor que los últimos años».
Jorge Olleros, administrador del hotel Spa Atlántico de San Vicente de O Grove, apunta a su vez que «la ocupación está siendo algo más buena que la de 2025, que ya había sido un buen verano».
Nacho Crespo opina que Galicia se ha resentido del recorte de vuelos de Ryanair a Santiago
O Salnés es el principal destino turístico de Galicia, por número de viajeros y por el volumen del sector. Desde la pandemia, la comarca gana visitantes cada verano con respecto al anterior. Y todo apunta a que este año volverá a suceder lo mismo, a pesar de que ya parecía difícil romper el techo de 2025.
La prospección turística del INE, basada en una consulta periódica a un grupo de establecimientos hoteleros, señala que entre junio y julio de este año durmieron en hoteles de O Grove algo más de 48.400 personas, mientras que en los de Sanxenxo pernoctaron en torno a 73.000.
Son, en ambos casos, cifras superiores a las de 2025. El año pasado, entre junio y julio, el INE había contabilizado 33.500 huéspedes en los hoteles de O Grove (un 30 por ciento menos que este año), mientras que en el caso de Sanxenxo, se apuntó a una cifra de 70.700. Eso supone que el crecimiento turístico con respecto a 2025 ha sido esta temporada mucho mayor en O Grove que en Sanxenxo.
En cuanto a las estancias medias en agosto, se sitúan entre las tres y las cuatro noches en el caso de los hoteles, y en al menos una semana en las viviendas turísticas, según Beatriz Castro. Otro aspecto que destaca la propietaria de Cons da Garda es el buen momento que atraviesa el turismo con mascotas, o «pet friendly», hasta el extremo de que, según sus datos, en torno al 95 por ciento de sus clientes de hotel viajan con animales.
La irrupción de la lluvia
El mal tiempo de los últimos días ha logrado desinflar la campaña en O Grove. Jorge Olleros señala que la llegada de la lluvia no se ha traducido en excesivas cancelaciones, «más allá de casos puntuales». Beatriz Castro coincide con él al apuntar que, más que anulaciones, lo que ha provocado la lluvia reciente es «que bajaron las llamadas para reservas de última hora».
La valoración positiva de los hoteleros de O Grove es compartida por otros empresarios del sector turístico local, como es el caso de los barcos de pasaje, que también han disfrutado de esta temporada de una importante afluencia de turistas.
Más allá de O Grove, también se muestran satisfechos otros empresarios turísticos, como Nacho Crespo, del hotel Quinta de San Amaro, en Meaño. En su caso, los índices de ocupación están siendo similares a los de 2025. Eso sí, advierte también de la presencia de señales que en su opinión obligan a moderar la euforia. Y aunque cree que «no todos los años tienen que ser espectaculares», opina que el recorte de rutas de Ryanair en Santiago de Compostela puede haber hecho mella en las cifras de desplazamientos a Galicia.
El precio de la habitación sube más del 10% para compensar los gastos
La actual campaña turística también ha estado marcada por el alza de precios en los hoteles, una consecuencia directa de la escalada de la inflación de los últimos años. El precio medio de una habitación en O Grove rondó en julio pasado los 112 euros, según el INE, cuando en el mismo mes de 2025 el precio medio era de 98 euros, un 14 por ciento menos. En Sanxenxo, la subida de precio ha sido más moderada, pasando de los 90 euros la noche que costaba de media una habitación en julio de 2025 a los 98 de este verano.
Jorge Olleros explica que «los aprovisionamientos del sector turístico son muy sensibles a las subidas de precios, pero también hay que tener en cuenta que la hostelería de Galicia partía de un nivel de precios más bien bajo».
Así las cosas, los empresarios se han visto obligados a subir las tarifas para paliar los efectos del encarecimiento de la energía o los sueldos, aunque el administrador del Spa Atlántico considera que los clientes comprenden la situación y «lo ven como algo normal porque saben que han subido todos los precios en general».
Nacho Crespo también señala que el sector se ha visto abocado a la subida de tarifas porque los costes de la actividad se han disparado; según sus estimaciones, los gastos de su hotel se han incrementado en el último año entre un 12 y un 15 por ciento. Para el gerente de la Quinta de San Amaro esto supone que el conjunto del sector turístico gallego haya actualizado sus precios. Una situación que, en su opinión, sí podría llegar a chocar a turistas que tienen la imagen de Galicia como un destino económico.
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