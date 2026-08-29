Las orcas vuelven a causar daños a los barcos de las Rías Baixas

Las orcas están de vuelta en las Rías Baixas, y por si había alguna duda, solo hay que ver el susto que se llevó esta tarde la tripulación de unas de las embarcaciones de recreo participantes en la regata Trofeo Ignacio Montenegro, organizada por el Club Náutico de San Vicente de O Grove en memoria de quien fuera presidente en una de las épocas más brillantes de la entidad, además de impulsor de la Regata de Barcos Clásicos Islas Atlánticas de Galicia.

Desde el propio club, asentado en el puerto de Pedras Negras, en San Vicente do Mar, confirman que fueron cuatro las orcas que irrumpieron en la zona cuando ya la competición estaba finalizada.

«Una de ellas causó importantes destrozos en el timón» en uno de los barcos, activándose un protocolo de emergencia que movilizó a una de las embarcaciones del Centro Zonal de Salvamento Marítimo Fisterra.

Desde el club grovense añaden que el ataque se produjo a la altura de la ría de Pontevedra, y que el barco inutilizado a raíz del ataque de los animales, cuando se dirigía a Baiona, fue trasladado al puerto de Combarro.

Los cinco tripulantes que se encontraban a bordo salieron ilesos, aunque se llevaron un buen susto.