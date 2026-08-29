Festa do Marisco de O Grove
Los Conciertos del Marisco regresan a O Corgo con once jornadas de música gratuita
Ocean Colour Scene, Carlos Sadness, Dorian, Sés y Sanguijuelas del Guadiana encabezan el cartel
El programa vuelve a reservar espacio para los grupos locales
El alcalde anuncia que este año no funcionará la polémica cafetería
La música volverá a ser uno de los grandes acompañantes de la Festa do Marisco de O Grove durante el próximo mes de octubre. El alcalde, José Cacabelos, y la concejala María López presentaron esta mañana el cartel de los Conciertos del Marisco 2026, una programación que mantiene la apuesta por ofrecer actuaciones gratuitas y que mantiene la presencia de formaciones y artistas locales.
Una presentación que el regidor aprovechó para destacar que se invierten unos 240.000 euros en estas actuaciones y que desaparece la polémica carpa-cafetería que cada año se montaba en recinto festivo y que tantos problemas generó, dadas las molestias que causa a los vecinos del entorno y a muchos de los asistentes.
Los conciertos se desarrollarán en la remodelada plaza de O Corgo, que volverá a convertirse durante los días de la fiesta en uno de los principales puntos de encuentro de vecinos y visitantes. El programa combina nombres de referencia del panorama musical nacional e internacional con propuestas gallegas y de proximidad, además de sesiones de DJ que prolongarán el ambiente festivo.
La programación arrancará el jueves 1 de octubre con la formación meca Os Firrás, mientras que el día 2 será el turno de 9Louro y DJow. El sábado 3 llegará uno de los platos fuertes de esta edición: la actuación de la banda británica Ocean Colour Scene, acompañada por Nanein DJ.
El domingo 4, la música continuará con Sés y Cinco en Zocas, mientras que el lunes 5 el escenario acogerá a @ de Viño. El martes 6 actuarán David Chiquillo e Lote y el miércoles 7 será el turno de A Banda do Sequío.
La segunda parte del programa mantendrá la combinación de estilos y procedencias. El jueves 8 actuará Caballito; el viernes 9 llegará la propuesta de Sanguijuelas del Guadiana, acompañada por Fia-Meco; y el 10 de octubre tendrá como protagonista a Carlos Sadness, uno de los nombres más reconocibles del cartel, junto a Manu TF DJ. La programación se cerrará el domingo 11 con Dorian, que compartirá jornada con FreshKiños.
Uno de los aspectos destacados de la programación presentada por el Ayuntamiento es precisamente el espacio reservado a los grupos y artistas locales, que vuelven a tener cabida en los Conciertos del Marisco. De este modo, el programa no se limita a incorporar artistas de fuera, sino que busca también que las formaciones de O Grove puedan participar en uno el gran escaparate del municipio.
El cartel vuelve así a apostar por una fórmula que se ha convertido en uno de los complementos habituales de la Festa do Marisco: mientras la gastronomía y los productos de la ría concentran buena parte del protagonismo durante la celebración, la música permite ampliar la oferta festiva y atraer al recinto a públicos de distintas edades.
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