Los Conciertos del Marisco regresan a O Corgo con once jornadas de música gratuita

La música volverá a ser uno de los grandes acompañantes de la Festa do Marisco de O Grove durante el próximo mes de octubre. El alcalde, José Cacabelos, y la concejala María López presentaron esta mañana el cartel de los Conciertos del Marisco 2026, una programación que mantiene la apuesta por ofrecer actuaciones gratuitas y que mantiene la presencia de formaciones y artistas locales.

Una presentación que el regidor aprovechó para destacar que se invierten unos 240.000 euros en estas actuaciones y que desaparece la polémica carpa-cafetería que cada año se montaba en recinto festivo y que tantos problemas generó, dadas las molestias que causa a los vecinos del entorno y a muchos de los asistentes.

Los conciertos se desarrollarán en la remodelada plaza de O Corgo, que volverá a convertirse durante los días de la fiesta en uno de los principales puntos de encuentro de vecinos y visitantes. El programa combina nombres de referencia del panorama musical nacional e internacional con propuestas gallegas y de proximidad, además de sesiones de DJ que prolongarán el ambiente festivo.

El cartel de los conciertos. / FdV

La programación arrancará el jueves 1 de octubre con la formación meca Os Firrás, mientras que el día 2 será el turno de 9Louro y DJow. El sábado 3 llegará uno de los platos fuertes de esta edición: la actuación de la banda británica Ocean Colour Scene, acompañada por Nanein DJ.

El domingo 4, la música continuará con Sés y Cinco en Zocas, mientras que el lunes 5 el escenario acogerá a @ de Viño. El martes 6 actuarán David Chiquillo e Lote y el miércoles 7 será el turno de A Banda do Sequío.

La segunda parte del programa mantendrá la combinación de estilos y procedencias. El jueves 8 actuará Caballito; el viernes 9 llegará la propuesta de Sanguijuelas del Guadiana, acompañada por Fia-Meco; y el 10 de octubre tendrá como protagonista a Carlos Sadness, uno de los nombres más reconocibles del cartel, junto a Manu TF DJ. La programación se cerrará el domingo 11 con Dorian, que compartirá jornada con FreshKiños.

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Noé Parga

Uno de los aspectos destacados de la programación presentada por el Ayuntamiento es precisamente el espacio reservado a los grupos y artistas locales, que vuelven a tener cabida en los Conciertos del Marisco. De este modo, el programa no se limita a incorporar artistas de fuera, sino que busca también que las formaciones de O Grove puedan participar en uno el gran escaparate del municipio.

El cartel vuelve así a apostar por una fórmula que se ha convertido en uno de los complementos habituales de la Festa do Marisco: mientras la gastronomía y los productos de la ría concentran buena parte del protagonismo durante la celebración, la música permite ampliar la oferta festiva y atraer al recinto a públicos de distintas edades.