El Ameixa Rock regresa a Carril con Bala como cabeza de cartel y entrada gratuita

La zona portuaria de Carril acogerá el próximo fin de semana una nueva edición del Ameixa Rock, un evento que tendrá como cabeza de cartel al grupo Bala. El festival alcanza su decimotercera edición, y tocarán también The Eskarallas, Storrentos, Festicultores, Boogies, Dj Klempner y 2 Hombres y Tercio.

Los conciertos son todos gratutos, y se celebran el sábado, 5 de septiembre, y el domingo a mediodía. La programación musical se completará con varios viajes a la isla de Cortegada, que ofrece la empresa Corticata. Esta actividad sí es de pago, pero habrá precios especiales (dos billetes al precio de uno) para los participantes.

El Ameixa Rock 2026 se presentó en el Ayuntamiento con la presencia del alcalde, Alberto Varela, y varios miembros de la organización que lidera Elpidio Costa. El regidor destacó el enorme mérito que tiene sacar adelante un evento de esta dimensión con recursos limitados y sin ningún ánimo de lucro. «Es algo que solo es posible porque esta gente lo hace por el inmenso amor que le tienen a la música y a Carril. De otra forma no sería posible hacer tanto con tan poco», dijo antes de agradecerles todo el tiempo y el esfuerzo que dedican a dinamizar y promocionar la localidad.

En cuanto al cartel del Ameixa Rock, Elpidio Costa explicó que después de tener que anular el año pasado por lluvia la actuación de Bala, «volvemos a disparar el festival con esta formación». La conexión punk entre Carril-Vilaxoán se hará a través de The Eskarallas. El mismo estilo será el que muestren Boogies, grupo ganador del concurso de bandas emergentes, que mezcla los ritmos más punks con la música rock.

La animación de los Festicultores Troup también hará retumbar Carril con una actuación sorpresa y especial para este festival. Y Storrentos actuará entre conciertos el sábado, poniendo la nota divertida con las versiones que hacen de los «clásicos del rock de hoy y siempre». Cerrará la ronda musical del sábado noche, DJ Klempner.

Otra de las singularidades del Ameixa Rock son las visitas medioambientales a Cortegada. Habrá dos el sábado, una de mañana y otra de tarde, y una tercera el domingo por la mañana. Dado que las plazas son limitadas, es necesario inscribirse previamente a través del teléfono 625 80 79 23 o por e-mail: info@corticata.com.

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Por otra parte, la organización estrena este año app propia.