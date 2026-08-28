Vilagarcía y Pontevedra acogen sendas maratones contra el suicidio

Jaime Domínguez, un bombero de Madrid, estudiante de Psicología y corredor de ultrafondo desde hace 15 años, hizo este viernes parada en Vilagarcía de Arousa con su campaña «Romper el silencio», con la que pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de hablar abiertamente sobre salud mental infanto-juvenil, el suicidio o el acoso escolar, asuntos que son a menudo tratados casi como tabú.

En cada localidad, Jaime Domínguez o sus colaboradores corren una maratón e invitan a todos los vecinos de ese pueblo a correr con ellos, aunque solo sea durante unos pocos minutos.

En Vilagarcía, Domínguez no pudo calzarse las zapatillas de correr porque está lesionado. Pero su esposa y sus tres hijas sí corrieron los 42 kilómetros de la mítica distancia. Lo hicieron tras recorrer varias veces el paseo marítimo entre Carril y Vilaxoán, con paradas periódicas en el parque de bomberos para descansar un rato y tomar algo. En todo momento, estuvieron acompañadas de otras personas que corrieron durante unos pocos kilómetros para apoyar con su presencia la campaña.

Jaime Domínguez, a la derecha de la imagen, junto a compañeros bomberos de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Jaime Domínguez puso en marcha «Romper el silencio» este año. Tres familiares suyos se suicidaron, por lo que conoce muy de cerca, tanto personal como profesionalmente por su trabajo como bombero, el devastador impacto emocional que una muerte voluntaria origina en los parientes y amigos del fallecido. Por ello, defiende que la finalidad de este proyecto es que la gente pierda el miedo a hablar de estos asuntos. «Normalizar, hablar y escuchar antes de que sea tarde. Hablar puede salvar vidas».

Y creyó que una buena forma de hacer llegar su mensaje a la sociedad sería mediante un enorme reto deportivo: recorrer a la carrera 3.953 kilómetros, uno por cada persona que se suicidó en España en 2025. Para ello, se propuso correr maratones 95 pueblos y ciudades. Tras una primera fase, que empezó el 12 de abril, y durante la que recorrió toda la comunidad autónoma de Madrid, este mes de agosto llevó la campaña al resto de España, aprovechando sus vacaciones de verano.

Cada día, 11 personas se quitan la vida en España; en 2024 hubo casi 4.000 fallecidos

El día 1 salió de Málaga, y tras pasar por ciudades como Benidorm, Valencia, Barcelona, Bilbao u Oviedo, este viernes recaló en Vilagarcía, y el sábado estará en Pontevedra. En la ciudad del Lérez el punto de encuentro será el Pazo da Cultura, y la maratón se correrá en la Illa das Esculturas.

Como en el caso de Vilagarcía, la actividad está abierta a todas las personas, que podrán incorporarse a la carrera en cualquier momento y trotar solo unos pocos minutos si lo desean. En realidad, ni siquiera es necesario correr; lo importante aquí es remover conciencias, hablar.

Romper el silencio

El título de la campaña no puede ser más elocuente. A pesar de la enormidad del problema (cada día, 11 personas se quitan la vida en España), es un asunto del que se habla poco a nivel social y político.

Por ello, lo que Jaime Domínguez pretende con su reto de correr una maratón cada día es que la gente pierda el miedo a hablar de estos temas y que también formen parte de la agenda política.

«Es un problema incómodo, que nos da miedo, pero no podemos ignorarlo» Jaime Domínguez — Promotor de «Romper el silencio»

«Si tenemos 4.000 personas que mueren al año por suicidio en España y mucha gente desconoce ese dato y se sorprende cuando se le dice es porque es un asunto que está silenciado», considera Domínguez. En su opinión, el bullyng o el suicidio «son problemas incómodos y que nos dan miedo, pero no podemos ignorarlos».

Porque está convencido de que si la sociedad logra hablar de ello con honestidad no solo será útil para ayudar a superar su duelo a quienes han perdido a un ser querido; sino que también ayudará a reducir el número de muertes.

Noticias relacionadas

La directora xeral de Presidencia de la Xunta de Galicia, Blanca García, se acercó a saludar en Vilagarcía, y dos concejales del grupo de gobierno local, Paola María Mochales, y Carlos Coira, corrieron un rato para apoyar la causa.