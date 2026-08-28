Vilagarcía inicia el suministro de agua a Cortegada para prevenir incendios

El Servicio Municipal de Emerxencias del Ayuntamiento de Vilagarcía llevó a cabo la primera de las intervenciones previstas para suministrar agua a la isla de Cortegada, en el marco del plan de prevención de incendios diseñado por el Parque Nacional das Illas Atlánticas. El organismo acaba de instalar una canalización entre el territorio insular y la península, pero todavía carece de conexión a la red municipal de abastecimiento, razón por la cual necesitan camiones cisterna del servicio municipal para llenar los depósitos de agua de los que se nutren las cuatro bocas de incendios repartidas por la isla.

El trasvase se ha realizado a través de la nueva instalación. El operativo realizado este viernes se repetirá cada quince días, mientras Illas Atlánticas tramita los permisos de los organismos correspondientes para abrir la calzada en Carril y conectar su canalización con el servicio municipal de suministro de agua.

Una vez que esta obra esté terminada, Cortegada recibirá agua directamente de la red de Vilagarcía, de modo que ya no será necesario el suministro mediante camiones cisterna. «Esta intervención del Servicio de Emergencias es una muestra más de la intensa colaboración que el Ayuntamiento mantiene con el Parque Nacional, en este caso en lo relativo a la prevención de incendios forestales», apuntan desde el gobierno municipal de Vilagarcía.

La posibilidad de que se declare un incendio en Cortegada es un riesgo que preocupa mucho, especialmente después de los fuegos registrados en 2015 y 2017, que pusieron en evidencia las carencias para poder actuar contra las llamas en el espacio natural protegido, donde no existían las infraestructuras ni los recursos hídricos necesarios.

Desde entonces, Illas Atlánticas, la Consellería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Vilagarcía colaboran en el diseño de los protocolos de actuación que se pondrán en práctica en caso de emergencias.

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Concejales, técnicos y responsables del Servicio Municipal de Emerxencias y de la Policía Local han participado en varias reuniones sobre el terreno para poner en común los medios, necesidades, vías de acceso y de evacuación, así como para coordinar los respectivos dispositivos.