Vilagarcía avanza en la compra de terrenos para un centro de mayores

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha manifestado que a lo largo del mes de septiembre podría haber «novedades» sobre el proceso de compra de una parcela para habilitar en ella un centro de día o residencia de mayores pública. «El Concello está haciendo sus deberes manteniendo conversaciones con diferentes propietarios. Soy optimista, y creo que a lo largo del mes de septiembre vamos a tener novedades sobre la compra de terrenos», avanzó.

Varela hizo estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha pedido «coherencia y seriedad» al Partido Popular, después de las críticas de esta formación a la petición del préstamo, que se aprobó en el pleno del jueves, con los votos a favor del PSOE, el BNG y Esquerda Unida.

El regidor recordó a Ana Granja que siendo ella era concejala de Obras y Urbanismo con Tomás Fole, en 2015, ese equipo de gobierno del PP pidió un préstamo de 1,5 millones de euros a cinco meses de las elecciones municipales, por lo que cree que la acusación del PP de que el préstamo aprobado el jueves es electoralista resulta poco creíble. «Un poco de coherencia y seriedad en el PP de Vilagarcía no estaría mal», manifestó el alcalde.

Alberto Varela acusó a los conservadores de no tener proyecto alguno para el municipio, asegurando que, «llevo casi 12 años de alcalde, y en todo este tiempo no escuché ni una sola idea original del PP para Vilagarcía».

Sobre el préstamo, aseguró que el Ayuntamiento recurre a él para pagar inversiones que son muy necesarias, como la reforma de la próxima sede de Servicios Sociales (360.000 euros), la primera anualidad municipal de la ampliación de la depuradora (630.000 euros), la demolición de las naves de O Ramal (140.000 euros), un plan de asfaltados de medio millón de euros, que en muchos casos se acometerán en el rural, o la compra de una parcela para la futura residencia de mayores (1,2 millones).

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Además, recordó que si Vilagarcía pide el préstamo es porque tiene su economía saneada. «Este ayuntamiento ha estado bien gestionado económicamente», concluyó.