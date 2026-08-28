El Vilablues convierte Vilanova en un escaparate de las músicas de raíz afroamericana

El Vilablues afronta mañana su segunda jornada con una programación que recorrerá diferentes vertientes de las músicas de raíz afroamericana, desde el blues y el soul hasta el funk, el rock and roll y el rockabilly, con actuaciones repartidas por distintos escenarios de Vilanova de Arousa.

La música comenzará a sonar a las 13.30 horas en la plaza del Castro, donde actuará Ruxe Ruxe, una de las bandas históricas de la escena punk-rock gallega. El grupo, liderado por Vituco Neira desde 1996, abrirá una jornada que continuará en el mismo emplazamiento con las sesiones de Little & Kaiser Dj y Dj Peligro.

La programación de tarde se trasladará al escenario Solpor, también en la plaza del Castro. A las 19.00 horas llegará el turno de Fede Aguado & Fierablues, uno de los nombres de referencia del blues en castellano. Una hora después, a las 20.15, actuará Mad Martin Trío, formación vinculada al rockabilly gallego que ha preparado para el festival un concierto especial con numerosas colaboraciones.

El ambiente festivo vivido en Vilanova. / Iñaki Abella

El tramo nocturno tendrá como escenario el pabellón multiusos de Vilanova, donde la actividad comenzará a las 21.00 horas con una sesión de Dj FonkyOmar. A las 22.00 horas subirá al escenario Too Sweet & The Criers, el proyecto más orientado al baile del músico compostelano de blues Adrián Costa.

Una de las actuaciones más destacadas de la jornada llegará a las 23.45 horas, con el encuentro entre la cantante Martha High y el Julián Maeso Organ Sextet. High fue durante varias décadas corista de James Brown y protagonizará junto a la formación de Maeso una de las citas centrales de esta edición del festival.

El cierre de la programación musical del sábado correrá a cargo de Principles of Joy, banda francesa considerada una de las formaciones de soul contemporáneo con mayor proyección en Europa. Su propuesta combina diferentes sonidos clásicos del soul y el northern soul con influencias del hip hop y la psicodelia, además de elementos próximos a la música de baile.

La combinación de estilos es una de las características del Vilablues. / Iñaki Abella

Tras el final de los conciertos en el pabellón multiusos, la jornada continuará con una jam session en el local de ocio conocido como La Cofradía, prolongando el ambiente musical del festival hasta la noche.

Actividades para los más pequeños

El Vilablues mantiene además una programación específica para el público infantil bajo el nombre de Vilablusiños, coordinada por la escuela de arte Caliveras.

Este sábado las actividades comenzarán a las 10.00 horas en el auditorio del Terrón, con la realización de un mural, una propuesta que volverá a celebrarse a las 16.00 horas en el mismo espacio.

Los niños tienen su propio espacio. / Iñaki Abella

A las 18.30 horas, el auditorio acogerá la actuación de Pakolas, completando la programación destinada a los más pequeños.

Todas las actividades del Vilablusiños son gratuitas, aunque es necesario reservar plaza previamente, salvo para el concierto de Pakolas, contactando con la escuela Caliveras.

El Vilablues, por su parte, mantiene como una de sus principales señas de identidad el carácter abierto de su programación: todos los conciertos del festival son gratuitos, lo que permitirá al público disfrutar este sábado de una amplia representación de las músicas afroamericanas y sus diferentes derivaciones sin necesidad de adquirir entrada.