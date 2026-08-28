Los trabajadores jóvenes de Vilagarcía cotizan 800 euros al mes menos que los veteranos

En Vilagarcía, un joven menor de 30 años cotiza a la Seguridad Social unos 800 euros al mes menos que un trabajador de 50 años. Así lo revelan los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que describen a la perfección la brecha salarial existente en la capital arousana no solo entre jóvenes y personas de mediana edad, sino también entre hombres y mujeres, y entre españoles y extranjeros.

El IGE acaba de publicar un trabajo sobre las bases medias de cotización por concellos en el régimen general de la Seguridad Social, que permiten conocer mejor la estructura socioeconómica de un determinado territorio. A menor base de cotización, menores salarios brutos, y peores condiciones de empleo (y de futuras pensiones) tendrá un colectivo.

La estadística del IGE apunta, por ejemplo, a la gran brecha laboral existente entre generaciones o sexos, pero también a las malas condiciones salariales que sufren multitud de trabajadores de O Salnés. Y es que la base media de cotización a la Seguridad Social en Galicia ascendía el pasado 31 de marzo a 2.213 euros al mes por persona asalariada, y subió un 4,3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2025.

Un hombre de Vilagarcía gana de media un 30 por ciento más que una mujer en Meaño

En O Salnés, sin embargo, las cifras son mucho más modestas. Solo hay un ayuntamiento donde se supera el umbral de los 2.000 euros mensuales: se trata de Vilagarcía, que tiene una base media de cotización de 2.060 euros. Pero ni siquiera en esta ciudad los sueldos subieron con la misma fuerza que la media gallega, pues el incremento interanual en Vilagarcía es del 3,4 por ciento, un punto menos que en Galicia.

El municipio gallego con la base más elevada es Oleiros, en el área metropolitana de A Coruña, con una cotización de casi 2.700 euros mensuales.

En O Salnés, tras Vilagarcía (2.060 euros mensuales de media), las demás bases de cotización a la Seguridad Social son las que siguen: Cambados, 1.888 euros; O Grove, 1.751; A Illa, 1.868, Meaño, 1.779; Meis, 1.917 euros al mes; Ribadumia, 1.957; Sanxenxo, 1.898; y Vilanova, 1.892 euros mensuales.

Por su parte, la base en Catoira fue en el periodo estudiado de 2.092 euros al mes; en Pontecesures, de 2.126; y en Valga, de 2.056. En esta zona la situación es mejor gracias al empleo industrial.

En el conjunto de O Salnés, la base media de cotización de los trabajadores era a finales del primer trimestre de este año de 1.939 euros al mes, lo que supone apenas 55 euros más que en 2025; esto supone un pírrico incremento del 2,9 por ciento, muy lejos del que se produjo en Galicia.

Hay localidades, como por ejemplo O Grove, donde la subida en las bases de cotización en 2026 fue de solo 10 euros al mes.

La brecha salarial

En Vilagarcía, como en los demás municipios de la comarca, existe una evidente brecha salarial entre generaciones. Con datos cerrados a primer trimestre de este año, la base de cotización media de los menores de 30 años era de 1.496 euros mensuales, muy lejos de los 2.294 euros que disfrutan los trabajadores de entre 50 y 54 años.

Se da la circunstancia, al menos en Vilagarcía, de que los sueldos bajos golpean especialmente a los menores de 30 años, puesto que los empleados de entre 30 y 39 años ya cotizan por el equivalente a unos 2.000 euros al mes.

La base media de cotización de los inmigrantes radicados en O Salnés no llega a los 1.500 euros

A menudo, los más jóvenes ganan menos dinero que sus compañeros más veteranos por razones estructurales (no cobran los complementos de antigüedad ni acceden con tanta facilidad a los puestos directivos), pero son también víctimas en mayor medida de contratos a tiempo parcial o se ocupan de las tareas peor remuneradas.

Esta circunstancia impacta de lleno en las expectativas vitales de los jóvenes, ya que les cuesta más independizarse y alquilar o comprar una vivienda.

También existe brecha salarial de género. Pero en este caso, O Salnés sale bien parado de la comparativa con Galicia. En el conjunto de la comunidad, el sueldo bruto medio de los hombres es 317 euros al mes más alto que el de las mujeres. En cambio, en la comarca arousana esa diferencia es de solo 304 euros, que en el caso de Vilagarcía son 306 euros al mes.

En el caso de los hombres, la base de cotización media está por encima de los 2.000 euros mensuales en toda la comarca, menos en O Grove (1.910 euros) y A Illa (2.032 euros), llegando a los 2.216 euros que cotizan de media los varones en Vilagarcía. Las bases más bajas entre las mujeres se dan en Meaño (1.590 euros al mes), y O Grove (1.606 euros).

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Finalmente, otro colectivo marcado por la precariedad salarial es el de los inmigrantes, que a menudo se emplean en sectores primarios poco remunerados. La base media de un español radicado en O Salnés es de 1.969 euros, y la de un extranjero, de 1.439, lo que supone 530 euros menos. De hecho, la base media de cotización de los extranjeros radicados en O Salnés es la más baja de toda la provincia de Pontevedra; en O Baixo Miño, en cambio, cotizan casi 1.800 euros.