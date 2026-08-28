El PSOE de Catoira exige al Concello que aclare cuántas fincas siguen sin desbrozar

El grupo municipal socialista de Catoira reclama al gobierno local, encabezado por el alcalde nacionalista Xoán Castaño, información detallada sobre la situación de los expedientes relacionados con la limpieza de fincas y la gestión de la biomasa vegetal en zonas próximas a viviendas, caminos y otros espacios considerados de especial riesgo de incendio.

Los concejales socialistas Alberto García García y Francisco Javier César Costoya aseguran que en las últimas semanas han recibido un número creciente de quejas de vecinos que alertan de la existencia de parcelas colindantes con viviendas y vías de paso que continúan sin desbrozar, pese a que los afectados habrían solicitado formalmente al Concello que actuase frente a los propietarios que incumplen sus obligaciones.

El PSOE basa su petición en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que establece la obligación de los titulares de terrenos incluidos en las franjas de gestión de biomasa de mantenerlos libres de vegetación en las condiciones y plazos establecidos por la normativa.

La legislación también contempla que, en caso de incumplimiento del propietario y después del correspondiente requerimiento, los ayuntamientos puedan llevar a cabo la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza, repercutiendo posteriormente su coste al titular de la parcela.

Según la información que, de acuerdo con los socialistas, les han trasladado los vecinos afectados, existirían «numerosos expedientes» abiertos en el Concello desde hace meses e incluso años sin que conste que se haya efectuado el correspondiente requerimiento a los propietarios o que se haya llegado a ejecutar subsidiariamente la limpieza cuando el incumplimiento se mantiene.

El pleno de la Corporación de Catoira. / Iñaki Abella

El grupo socialista considera que esta situación está generando «inquietud y malestar» entre los vecinos que viven próximos a estas parcelas, especialmente ante la proximidad de la época de mayor riesgo de incendios forestales.

Los concejales advierten de que el mantenimiento de terrenos con abundante vegetación junto a viviendas puede incrementar las consecuencias de un eventual incendio, especialmente en un contexto marcado por episodios de calor y sequía que pueden favorecer la propagación del fuego.

Desde el PSOE de Catoira consideran que la falta de resolución de estos expedientes podría suponer un incumplimiento de las obligaciones municipales contempladas en la normativa contra los incendios forestales y reclaman al gobierno local que utilice «sin más demora» todos los mecanismos legales disponibles para garantizar la limpieza de las parcelas.

Entre esas medidas incluyen expresamente la ejecución subsidiaria cuando los propietarios no atiendan los requerimientos municipales.

La solicitud registrada por Alberto García y Francisco Javier César Costoya reclama al alcalde que facilite por escrito, «en el plazo más breve posible», información sobre cinco aspectos concretos.

Solicitan una relación actualizada de todos los expedientes abiertos en el Concello de Catoira relativos a la gestión de biomasa vegetal y a la limpieza de fincas por riesgo de incendio, incluyendo tanto la fecha de apertura como el estado de tramitación de cada expediente.

También quieren conocer cuántos requerimientos formales a propietarios incumplidores se han realizado durante los dos últimos años y cuál ha sido el resultado de cada uno de ellos.

La tercera cuestión se centra en los expedientes en los que, pese a haberse incumplido el requerimiento municipal, todavía no se ha ejecutado subsidiariamente la limpieza. Los socialistas piden que se detalle tanto el número de casos como los motivos que explicarían la demora.

Además, reclaman que el gobierno local facilite un calendario para regularizar los expedientes pendientes antes de que llegue el período de mayor riesgo de incendios.

Por último, quieren conocer qué medios humanos y materiales dedica actualmente el Concello a las labores de vigilancia, tramitación y seguimiento de estos expedientes.

Los socialistas han solicitado asimismo que la respuesta sea remitida por escrito al grupo municipal y que el asunto sea incorporado al orden del día del próximo Pleno ordinario, con el objetivo de que la situación de las parcelas pendientes de desbroce pueda ser abordada públicamente por la corporación municipal.