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Educación y concienciación

Preocupación en Vilagarcía por la falta de civismo de algunos vecinos al gestionar su basura

Hay ciudadanos que se dedican a tirar las bolsas domésticas de residuos en papeleras, en lugar de hacerlo en los contenedores

Un hombre tirando una bolsa de basura doméstica en una papelera.

Un hombre tirando una bolsa de basura doméstica en una papelera. / M. Méndez

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Tanto en el seno de la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras como en el gobierno de Alberto Varela, no ocultan su preocupación por la falta de civismo que demuestran algunos vilagarcianos a la hora de desprenderse de los residuos.

Y es que a prácticas habituales como depositar enseres y/o voluminosos en la calle sin avisar de ello previamente a los servicios de recogida, o hacerlo en lugares que no están habilitados para tal fin, lo cual causa un problema de salubridad y afea la imagen de la ciudad, hay que sumar la actuación de vecinos que se dedican a tirar las bolsas de basura de sus hogares dentro de las papeleras, en lugar de hacerlo en los contenedores correspondientes.

Bolsas de basura ocupando una papelera, a pesar de estar los contenedores al lado.

Bolsas de basura ocupando una papelera, a pesar de estar los contenedores al lado. / M. Méndez

Esta práctica es ya demasiado habitual en calles como Arzobispo Lago, Castelao y Vista Alegre, entre otros puntos de la ciudad donde se aprecia que los ciudadanos usan las papeleras como si fueran grandes colectores.

Pero no lo son, de ahí que con una sola bolsa las colapsen, logrando en ocasiones que la basura se acumule a su alrededor, que es algo también denunciado en días pasados en terrenos de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.

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La situación llega a tales extremos que incluso hay vilagarcianos que tiran sus residuos domésticos en papeleras a pesar de tener los contenedores situados a escasos metros, lo cual aumenta el enfado de los trabajadores de la limpieza y de la propia ciudadanía, ya que son cada vez más los vecinos que condenan este proceder.

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