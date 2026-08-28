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O Grove continúa la búsqueda de trabajadores para la Festa do Marisco

Se necesita personal para cocina, limpieza, casetas informativas y cajas de venta de raciones

Las cocinas en la pasada Festa do Marisco de O Grove.

Las cocinas en la pasada Festa do Marisco de O Grove. / Noe Parga

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

En la hostelería, la vendimia, el del mar-industria y tantos otros sectores hay verdaderas dificultades para encontrar mano de obra. Lo mismo sucede en las navieras de los barcos de pasaje que operan en O Grove, que llevan todo el verano buscando personal para ampliar sus tripulaciones, y que en algunos casos incluso tuvieron que dejar de programar algunas singladuras o mantener amarrado algún barco por no disponer de plantilla suficiente.

Sin salir de la localidad meca, también el Concello busca trabajadores, en este caso para la Festa do Marisco que se celebra en la primera quincena de octubre.

LXII Festa do Marisco de O Grove

LXII Festa do Marisco de O Grove

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Así se vive la LXII Festa do Marisco de O Grove. / M. Méndez

Ya se había anunciado hace días desde la administración local, pero se ve que el llamamiento no ha surtido efecto, ya que ha decidido ampliar el plazo para que los interesados puedan formalizar sus solicitudes.

Pueden hacerlo hasta el 4 de septiembre en la sede electrónica del Concello, teniendo presente que lo que se busca es con este proceso selectivo son ayudantes de cocina, peones de limpieza, dependientes de stand y cajeros.

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Ya hay una bolsa de empleo para ello, y las personas inscritas en la misma no tienen que presentar la documentación de nuevo, «salvo que deseen aportar otros méritos o inscribirse en puestos diferentes», explican en el Concello. Pero esa bolsa no es suficiente para atender debidamente la multitudinaria exaltación de la gastronomía de O Grove que es su Festa do Marisco, de ahí que se insista en buscar aspirantes.

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