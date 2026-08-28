Los niños valgueses se familiarizan con las emergencias y el salvamento acuático

Las actividades de conciliación de verano organizadas por el Concello de Valga llegan a su fin después de varias semanas de propuestas educativas y de ocio para los niños participantes. Las últimas jornadas estuvieron protagonizadas por una visita de la agrupación de Protección Civil de la localidad y por una actividad de iniciación al salvamento y socorrismo de la mano del Club Acuático Umia, de Caldas de Reis.

La primera de las citas permitió a los menores acercarse al trabajo que desarrolla Protección Civil y conocer de primera mano uno de sus vehículos de emergencias. Los voluntarios desplazaron uno de los vehículos hasta las instalaciones del colegio Baño-Xanza, donde los niños pudieron acceder a su interior, descubrir el equipamiento y activar tanto la sirena como las señales luminosas.

Durante la visita, los integrantes de Protección Civil realizaron una demostración adaptada a los más pequeños y les explicaron cómo deben actuar ante diferentes situaciones de emergencia, además de acercarles algunas de las tareas que desarrolla la agrupación. La actividad sirvió también para transmitir nociones básicas de seguridad, como la importancia de mantener la calma ante un incidente, saber cómo reaccionar y llamar al teléfono de emergencias 112 cuando sea necesario.

El deporte tomó el relevo en la segunda de las actividades, protagonizada por el Club Acuático Umia. Hasta el centro educativo se desplazaron el directivo David Varela, el segundo entrenador Abel González y varios deportistas de la entidad, entre ellos las valguesas Elia Loureiro e Iria Aboy, además de Amelia y Brais Santos.

La delegación del club introdujo a los participantes en el mundo del salvamento y socorrismo, una disciplina deportiva que combina la natación con el manejo de diferentes materiales de rescate, como maniquíes, aletas o tubos de salvamento. Se trata de una modalidad que puede practicarse tanto en piscina como en playas y otros espacios naturales.

Después de una explicación teórica sobre las características de este deporte, los deportistas organizaron diferentes juegos y ejercicios prácticos para que los niños pudieran familiarizarse con las técnicas y poner a prueba sus propias habilidades.

La jornada concluyó con una invitación del Club Acuático Umia a los niños y jóvenes de Valga para que continúen descubriendo esta disciplina durante las jornadas de puertas abiertas que la entidad celebrará los días 8, 10 y 11 de septiembre en la piscina municipal de Caldas de Reis.

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Con estas dos actividades, el programa municipal de conciliación de verano encara su recta final después de varias semanas de propuestas destinadas a combinar el ocio con el aprendizaje y a ofrecer a los más pequeños alternativas para disfrutar del periodo estival.