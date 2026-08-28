La fuerte inversión de la Xunta en O Grove complica al PP la designación de candidato y la configuración de la lista electoral

Veteranos militantes del PP de O Grove, los tantas veces mentados barones de la formación, recientes incorporaciones e incluso posibles «fichajes» estrella, «mirlos blancos» y, en definitiva, aspirantes a formar parte del partido en su nueva etapa, así como a integrar la lista para las elecciones de 2027, creen que «se está dando todo hecho» al socialista José Cacabelos.

Son tantas y tan importantes las inversiones de la Xunta y la Diputación en la localidad meca, algunas ejecutadas ya y otras en fase de tramitación, que en las filas conservadoras coinciden con lo apuntado por FARO DE VIGO hace meses en el sentido de que el actual alcalde se presentará a la reelección con un buen saco de obras bajo el brazo.

Y claro, no es lo mismo competir en las urnas con un Cacabelos al que muchos creen «desgastado» y al que acusan de tener «totalmente abandonado» el pueblo, que hacerlo contra un alcaldable socialista que podrá presumir de que sus gestiones sirvieron para conseguir la transformación de la avenida de Luis Antonio Mestre, el gran espacio lúdico y polideportivo de As Bizocas, un buen puñado de peatonalizaciones de calles e incluso el desdoblamiento de la vía rápida hacia A Lanzada y la reordenación viaria y peatonal del istmo.

Así presentó Alfonso Rueda una inversión de 40 millones de euros que beneficia directamente a O Grove y Sanxenxo. / Iñaki Abella

«No se puede hacer nada para evitar que lleguen obras ahora porque ni la Xunta ni la Diputación las gestionan a dedo o de forma arbitraria, sino que se financian y se hacen cuando toca, y tampoco hay nada que decir o hacer al respecto porque lo realmente importante es que lleguen mejoras para el pueblo, y nos alegramos de que nuestro partido invierta tanto aquí, pero no cabe duda de que se están consiguiendo muchas inversiones de calado en esta recta final del mandato, y eso ayudará al actual alcalde a maquillar su pésima gestión, por mucho que todo esto sea gracias al PP y no a Cacabelos», explican en el seno del partido de la gaviota.

Entre los consultados hay quien hace hincapié en que «enfrentarse a Cacabelos no va a ser fácil, por eso nos está costando tanto encontrar candidato, y de ahí que vaya a resultar tan difícil elaborar la lista electoral».

Sin descartar la posibilidad de que algunos «pesos pesados» que tenían pensado sumarse al proyecto popular opten por quedarse al margen, a la vista de «lo fácil que se le está poniendo» al actual regidor.

Alfonso Rueda en O Grove: una visita con mucha chicha política / Noé Parga

Los hay, también, que sugieren que tras la reciente dimisión como presidenta de Beatriz Castro, y dada la marcha del que fuera concejal y alcaldable en 2023, Pablo Leiva, entre otras «huidas», ahora solo queda «empezar desde cero» y «casi reconstruir el partido», para lo cual consideran preciso tener un buen jefe de filas «a la mayor brevedad posible».

En este sentido, hay barones en el PP meco que sostienen que «hay que tomar una decisión entre septiembre, y como muy tarde, el mes de noviembre, pero no se puede esperar más».

Lo cierto es que el «mosqueo» es más que evidente entre los miembros de este descabezado partido que trata de recuperar el enorme terreno perdido en los últimos años y, a ser posible, luchar de nuevo por la Alcaldía o recortar distancias a un PSOE que también perdió muchos efectivos en los últimos tiempos.

Entre eso y el desgaste de gobernar tres mandatos seguidos, a los socialistas también les costará completar la lista electoral. Pero, en buena lógica, siempre es más fácil lograrlo para el partido que está en la cima, y más aún si es posible afrontar la campaña con mucho para presumir.