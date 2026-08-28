Deporte, patrimonio y solidaridad en la II Travesía Barca de Pedra-Proyecto BCS

El Club Marítimo, Deportivo y Cultural Breogán de O Grove volverá a surcar la ría de Arousa en barco dragón con la celebración de la II Travesía «Barca de Pedra-Proyecto BCS», una iniciativa que combina la promoción del deporte, la puesta en valor del patrimonio vinculado al Camino de Santiago y el apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama.

El proyecto recupera la experiencia desarrollada en 2022 dentro del programa O Teu Camiño de la Xunta de Galicia, con la colaboración del Concello de O Grove y la Federación Galega de Piragüismo (FGP). Aquella primera edición permitió materializar la idea de recorrer la Ruta Marítima del Camino de Santiago a bordo de una embarcación de barco dragón, cuya configuración guarda similitudes con las representaciones tradicionales de la denominada Barca de Pedra que, según la leyenda, trasladó los restos del apóstol Santiago hasta Compostela.

El Breogán recupera ahora aquella experiencia gracias a la nueva línea de ayudas O Teu Xacobeo, con el respaldo de la Xunta, el Concello do Grove y la FGP. En esta segunda edición, el club ha querido dar un paso más y reforzar el carácter solidario y reivindicativo de la actividad incorporando el subtítulo «Proyecto BCS», en referencia a los equipos de «Breast Cancer Survivors» (supervivientes de cáncer de mama).

“I Travesía Barca de Pedra–Ruta Marítima Xacobea”. / FdV

Precisamente, uno de los principales objetivos será visibilizar los beneficios que la práctica del barco dragón puede aportar a las mujeres que han superado un cáncer de mama. Para ello, serán las propias supervivientes las que participarán en la travesía junto a las Centolas y Centolos del Breogán y deportistas de diferentes clubes especializados en esta modalidad.

Entre los participantes estarán ADC Bolboretas A Coruña Dragón Boat BCS, Auga Dragón Boat BCS A Coruña, Libélulas do Naval de Pontevedra, C.P. Cidade de Lugo y Asturias Dragón Boat, además de los equipos del propio Breogán.

La iniciativa pretende, al mismo tiempo, reivindicar el barco dragón como una disciplina deportiva en expansión y acercar al público sus particularidades y beneficios. El proyecto mantiene también su vertiente cultural y patrimonial, con el propósito de poner en valor la Ruta Marítima del Camino de Santiago por la ría de Arousa, la zona de Adro Vello, donde apareció la denominada Moneda de la Traslatio, y el conjunto del patrimonio ligado a este itinerario marítimo.

La primera edición de la Travesía Barco de Pedra. / FdV

«Padexadas contra o Cancro»

El Breogán también pondrá en marcha la segunda edición de su campaña de recogida de fondos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de O Grove, bajo el nombre de «Padexadas contra o Cancro».

La campaña se desarrollará durante todo el mes de septiembre y permitirá realizar aportaciones económicas a la cuenta de la AECC de O Grove. El club anima a quienes quieran colaborar a incluir como concepto de la transferencia «Padexadas contra o Cancro».

Desde el Breogán explican que la iniciativa pretende ser «unha pequena aportación» y, al mismo tiempo, un reconocimiento a las personas que integran la AECC en O Grove y a la labor que desarrollan en apoyo de quienes padecen cáncer y de sus familias.

O Grove es una villa volcada en la lucha contra el cáncer. / FdV

Uno de los momentos centrales de esta vertiente solidaria llegará durante la primera jornada de la travesía, el 11 de septiembre, cuando las embarcaciones de barco dragón alcancen la playa de Peralto. Allí, a partir de las 20.00 horas, se celebrará la «Ceremonia de las Flores».

Durante el acto, los integrantes de los barcos dragón portarán flores en sus manos y, después de la audición de una canción, las arrojarán al mar al grito de «Por ellas». El gesto servirá para recordar a las personas que han fallecido a causa del cáncer y mostrar el apoyo a quienes continúan luchando contra la enfermedad.

Además, en el paseo marítimo, junto a la playa de Peralto, se instalará un stand de la AECC de O Grove, donde los asistentes podrán realizar sus aportaciones económicas y adquirir los productos que se pondrán a la venta para recaudar fondos destinados a la lucha contra el cáncer.