Catoira reclama a la Diputación que desbloquee de una vez la reforma de la carretera de Dimo-Coaxe

La reforma integral de la carretera provincial EP-8703 Dimo-Coaxe vuelve a enfrentar al Concello de Catoira y a la Diputación de Pontevedra. El alcalde, Xoán Castaño, ha reclamado al presidente de la institución provincial una reunión urgente para conocer el estado del proyecto, determinar qué trámites quedan pendientes y fijar un calendario que permita desbloquear una actuación que los vecinos llevan años demandando.

El regidor nacionalista sostiene que el Ayuntamiento ha cumplido desde hace meses con las gestiones que dependían de la administración local, entre ellas las necesarias para obtener las cesiones de terrenos precisas para ejecutar la actuación. Sin embargo, asegura que desde la Diputación no se ha producido ningún avance oficial.

Castaño recuerda que ya en mayo había enviado un escrito al presidente provincial para reclamar el impulso del proyecto. «Desde entonces, no hubo ningún movimiento oficial: ni una llamada, ni una carta, ni un escrito, ni una reunión. Absolutamente nada», denuncia el alcalde, que considera que la situación no puede prolongarse indefinidamente.

La carretera EP-8703, que comunica las parroquias de Dimo y Coaxe, es una de las actuaciones viarias que el Concello considera prioritarias para el municipio. Por ello, Castaño reclama que la Diputación «mueva ficha» y concrete los pasos necesarios para que la reforma pueda avanzar.

El alcalde extiende sus críticas al conjunto de la política de conservación y mejora de las carreteras provinciales en Catoira. A su juicio, la falta de avances en la EP-8703 forma parte de una situación más amplia que refleja una insuficiente inversión de la Diputación en la red viaria del municipio.

Castaño sostiene que Catoira está recibiendo únicamente «lo justo que le corresponde» a través de los planes de ayudas de carácter general, sin actuaciones adicionales destinadas a responder a las necesidades específicas de las carreteras provinciales.

Como ejemplo, señala que durante el actual mandato apenas se han ejecutado, según los datos que maneja el Concello, unos 300 metros de cunetas en las vías provinciales del municipio. También critica que Catoira haya quedado fuera del último contrato provincial de conservación de firmes.

El alcalde considera que estos hechos evidencian «un total olvido y abandono de Catoira por parte de la Diputación en el ámbito de las infraestructuras viarias».

Reivindica, al mismo tiempo, la disposición del Concello a colaborar con la Diputación para sacar adelante las actuaciones pendientes y evita plantear el conflicto únicamente en términos políticos.

«Siempre fuimos partidarios de colaborar, de hablar y de buscar soluciones sin enfrentamientos», afirma el regidor, que marca, sin embargo, un límite: «Una cosa es actuar con responsabilidad y otra que se confunda esa actitud con la posibilidad de olvidar a los vecinos de Catoira. Por ahí no va a pasar este Gobierno local».

La reunión solicitada por el Concello debería contar, según la propuesta trasladada por Castaño, con la presencia del presidente de la Diputación, la diputada responsable del área y los técnicos implicados en el expediente.

El objetivo será conocer exactamente en qué punto se encuentra el proyecto de la EP-8703, identificar las actuaciones administrativas todavía pendientes y establecer plazos concretos para su desbloqueo.