La aspiración de musealizar San Sadurniño de Cambados vuelve al cajón tras no lograrse la subvención

El agotamiento del crédito del 2% Cultural ha devuelto al cajón la musealización del yacimiento de San Sadurniño. El Concello de Cambados lo volverá a intentar en la nueva convocatoria y lo revisará por si tiene posibilidad de mejora para alcanzar mayor puntuación y financiar el proyecto de 100.000 euros redactado para cumplir esta vieja aspiración y realizar una nueva excavación arqueológica.

Según el concejal de Patrimonio, Liso González, otras propuestas tuvieron una valoración más elevada y los fondos habilitados se agotaron antes de alcanzar la suya. Fueron unos 80 millones de euros de una línea de subvenciones convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que, habitualmente, es muy solicitada por las administraciones para ejecutar proyectos de recuperación del patrimonio histórico, entre otras cuestiones.

De hecho, González destaca que es una ayuda de «compleja consecución» y aunque han quedado en una especie de lista de espera, reconoce que no tienen muchas esperanzas de que se produzcan las renuncias suficientes para subir en el listado.

No obstante, no se rinden y se presentarán a la próxima convocatoria, que podría abrirse hacia finales de año. «Lo seguiremos intentando, mirando incluso si existe posibilidad de mejora del proyecto para captar una mayor puntuación. Lo cierto es que es necesario intervenir en el yacimiento y a lo mejor incluso disuadimos a la gente de agresiones como la de subirse a la torre», indica.

Como avanzó este diario hace unos días, el Ayuntamiento va a colocar un cartel advirtiendo de que la escalada a este bien es un delito contra el patrimonio que puede conllevar sanciones, más allá del riesgo de caída y en una zona pedregosa. Y es que, un verano más, se constató la presencia de personas subidas y fue nuevamente denunciado por vecinos y también por la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), difundiendo en sus redes su malestar: «Escalar por sus piedras para conseguir una foto perfecta no solo pone en riesgo a las personas, sino también un patrimonio que pertenece a todos».

El concejal tampoco descarta estudiar otras vías de financiación externa, aunque la del 2% Cultural tiene unas buenas condiciones en porcentajes de cobertura e incluso superiores a otras líneas destinadas a bienes patrimoniales.

Cabe recordar que la intención del Ayuntamiento era ejecutar una nueva excavación que diera continuidad a la cata de 2021 para sacar a luz toda la estructura de la capilla después de haber hallado un muro, dejándolo luego a cielo abierto como pieza central de la musealización prevista, pue el resto de hallazgos fueron de menor entidad y quedarían para una fase posterior.

Asimismo, se haría una limpieza del batiburrillo de paneles con información erróneo sobre su historia, instalando unos nuevos donde se contemple la investigación más reciente y con rigor científico realizada sobre sus orígenes.

La de Sindo Mosteiro, que rechaza la creencia de que la torre formaba parte de un complejo defensivo contra invasiones bárbaras y es, en realidad, mucho más moderna, de entre 1490 y 1529, siendo una casa-torre que levantaban los señores de este periodo medieval para establecer un punto de referencia de sus tierras y que poseía diversos usos.

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Del mismo modo, se pretendía crear un muro de gavias en el extremo norte para proteger el islote de la importante erosión que está sufriendo por los envites del mar, una medida que se ha tomado en anteriores ocasiones en otras partes del islote.