La Xunta autoriza una red de refugios para pájaros insectívoros en el río Umia

La Xunta ha autorización la creación de una red de refugios para pájaros insectívoros en la ribera del Umia con el fin de favorecer la cría y proliferación de especies que además de contribuir a la biodiversidad, son especialmente beneficiosas para mantener a raya plagas.

La iniciativa es del Proyecto Basajaun y es una extensión de otros puntos de O Salnés donde ya ha colocado cajas nido, como en Monte Lobeira. En este caso, se instalarán 30 unidades en un tramo de algo más de tres kilómetros del curso del Umia a su paso por Ribadumia, coincidiendo con su red de refugios para murciélagos que también marcha a buen ritmo. Así lo explica su promotor, Pancho de la Barrera, de la Asociación Ideas de Bombero que, además, hace ciencia ciudadana.

Como en todas las acciones de este tipo, la construcción de las casetas se sufraga mediante «crowfunding» con un donativo de 15 euros. El donante puede poner su nombre en la misma y, además, es invitado a colocarla y a las actividades donde se realizan revisiones y se aborda la importancia que tienen estas especies en los ecosistemas.

El activo arousano indica que la instalación empezará a partir de febrero, después de la época de cría porque «ahora los pájaros no las van a ocupar y solo conseguiríamos que las cajas nido se estropearan con el invierno».

De la Barrera detalla que están pensadas para atraer a páridos y pájaros insectívoros como carboneros, herrerillos, trepadores azules, papamoscas y así hasta más de una decena de especies diferentes con un denominador común: que prefieren refugios como los que simulan estas construcciones, del tipo de huecos de los árboles

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El promotor detalla que la administración autonómica dio su consentimiento para colocarlas hace algunos meses y que para ello han tenido que presentar una extensa memoria indicando, entre otras cosas, localizaciones con coordenadas y motivaciones, como el beneficio de la iniciativa. Es un reclamo para pájaros que se alimentan de insectos que pueden ser problemáticos para cultivos y actividades. Por ejemplo, en O Grove hicieron algo parecido hace años para mantener a raya la procesionaria en A Toxa.