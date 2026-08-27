Plaza de abastos
Vilagarcía despide «O calendario da Ría» con atún y un nuevo éxito de asistencia
El cocinero Xoanqui Ameixeiras volvió a estar a los fogones
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Vilagarcía
El ciclo «O calendario da Ría na túa mesa» concluyó ayer con un nuevo éxito de asistencia. En esta ocasión, el cocinero Xoanqui Ameixeiras usó como ingrediente principal el atún fresco, elaborando diferentes recetas ante un atento público, dispuesto a descubrir las posibilidades de este sabroso pescado más allá de las muy reconocidas recetas. La cita organizada por la Concellería de Turismo de Vilagarcía se financia con el GALPy busca poner en valor la cultura marinera a través de la gastronomía y la cocina de proximidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La lonja de Vilaxoán duplica sus ventas desde que los parquistas de Carril operan en ella
- Una lancha, 1.300 aparejos y 372 kilos de pescado y marisco interceptados a los piratas de las rías
- Corte de tráfico en Cambados para la retirada de un ciprés de gran porte con grúa y despiece en la vía
- El río O Con vuelve a contaminar la ría de Arousa con un vertido de sustancia blanca
- Los feriantes critican la marcha anticipada de atracciones en las fiestas de Vilagarcía
- Un detenido «con las manos en la masa» durante un trapicheo de drogas en el centro de Vilagarcía
- Xosé Touriñán regresa a Vilagarcía con su nuevo espectáculo
- Rías Baixas recoge en sus primeros diez días más de 4 millones de kilos de uva «bendecida» por la lluvia