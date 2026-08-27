Vilagarcía despide «O calendario da Ría» con atún y un nuevo éxito de asistencia

El ciclo «O calendario da Ría na túa mesa» concluyó ayer con un nuevo éxito de asistencia. En esta ocasión, el cocinero Xoanqui Ameixeiras usó como ingrediente principal el atún fresco, elaborando diferentes recetas ante un atento público, dispuesto a descubrir las posibilidades de este sabroso pescado más allá de las muy reconocidas recetas. La cita organizada por la Concellería de Turismo de Vilagarcía se financia con el GALPy busca poner en valor la cultura marinera a través de la gastronomía y la cocina de proximidad.