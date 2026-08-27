Vilagarcía aplaza la Noite Meiga y mantiene el desfile de carrozas del domingo

La Noite Meiga de Vilagarcía prevista para el sábado se aplaza al 5 de septiembre debido a la previsión de lluvias. Lo que no sufrirá un nuevo emplazamiento es el desfile de carrozas, que tendrá lugar el domingo, a las 21.00 horas.

Desde hace tiempo, esa cita mágica es la forma en que Vilagarcía despide las fiestas estivales. La Concellería de Cultura se encarga de su financiación y dispone toda la logística para su celebración, aunque el evento se desarrolla mediante la participación de asociaciones y colectivos que dinamizan cada uno de los poblados que se habilitan en distintos puntos del centro de la ciudad.

Este año vuelven a participar diez entidades, que animarán las pallozas en las que, además de ambientación con gente disfrazada y música, se ofrecerá al público quemada, rosquillas y una amplia variedad de tapas dulces y saladas. Todo gratuito. La fiesta comenzará a las 22:30 horas y el conjuro de la queimada en la plaza de Galicia será a medianoche.

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En concreto, en los poblados estarán Grupo de Teatro Clámide, O Noso Lar, la Asociación Cultural Curtas Film Fest, A Cantarela, Asociación Protectora de Animais, Zona Aberta, Os Remolóns, Asociación Cultural Malveiras, Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa y la Asociación Cultural Indanonvaidesta.