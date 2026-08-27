La Romería Vikinga de Catoira se cuela entre las cinco mejores fiestas populares de España

La Romería Vikinga de Catoira ha recibido un nuevo reconocimiento a su trayectoria y proyección al situarse en el quinto puesto del ranking de las fiestas populares más destacadas de España elaborado por Ron Barceló y la plataforma Billionhands. La celebración catoirense aparece por primera vez en esta clasificación, en la que comparte protagonismo con algunas de las citas festivas con mayor reconocimiento tanto dentro como fuera de España.

El Concello de Catoira ha expresado su satisfacción por una inclusión que considera un respaldo al trabajo desarrollado durante los últimos años para reforzar la calidad, la organización, la autenticidad y la proyección de la Romería Vikinga.

Para el alcalde de Catoira, Xoán Castaño, figurar en una clasificación de estas características supone un importante «espaldarazo» y confirma la percepción positiva que, según el gobierno local, existe tanto entre los vecinos como entre quienes se desplazan hasta el municipio con motivo de la celebración.

Así transcurre el Desembarco Vikingo, que marca el día grande de la Romería Vikinga de Catoira. / Pedro Mina

Especialmente significativo resulta, a juicio del regidor, que la Romería Vikinga comparta espacio con fiestas como La Patum de Berga, la Batalla del Vino de Haro, el Descenso Internacional del Sella o La Tomatina de Buñol, eventos que cuentan con una notable repercusión y proyección turística.

El perfil elaborado por Billionhands pone el foco en algunos de los elementos que convierten a la Romería Vikinga en una celebración singular. Entre ellos destaca el Desembarco Vikingo junto a las Torres de Oeste, uno de los momentos centrales de la fiesta, así como su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La plataforma también hace referencia al mercado medieval, los desfiles incorporados a la celebración, la música en directo y la gastronomía gallega como componentes de una programación que va mucho más allá de la recreación del desembarco.

El análisis destaca especialmente que la recreación histórica está «profundamente ligada al patrimonio local» y que tanto la participación de los vecinos como la singularidad del entorno de las Torres de Oeste proporcionan a la celebración una «personalidad propia».

Asistentes al Xantar Vikingo celebrado en las Torres de Oeste de Catoira, donde mañana se celebra el Desembarco de la Romería Vikinga. / Noé Parga

El desembarco, que se celebra cada primer domingo de agosto, se integra además en una programación cultural más amplia vinculada a la recreación histórica y a la identidad de Catoira.

Para el Concello, resulta especialmente relevante que sean precisamente estos aspectos los que hayan sido valorados por el ranking. «Es muy significativo que lo que destaca el ranking sea exactamente aquello que nosotros queremos preservar y potenciar: el patrimonio, la historia, la participación de los vecinos, el paisaje, la gastronomía y una programación cultural completa», señala Castaño.

«Esa combinación, nuestra manera de entender la fiesta, es la que hace que la Romería Vikinga sea única», añade el regidor, quien considera que la presencia de la Romería Vikinga entre las cinco fiestas populares mejor valoradas de España puede contribuir a incrementar la difusión de Catoira como destino turístico.

«Aparecer en ese ranking hace que Catoira llegue a mucha gente que posiblemente no conocía nuestra celebración», explica, antes de apuntar al potencial de difusión adicional a través de las redes sociales y de las publicaciones relacionadas con la selección, especialmente en medios y plataformas especializados en viajes y turismo.

«Es una oportunidad para que muchas personas descubran Catoira, la Romería Vikinga, nuestro patrimonio y todo lo que podemos ofrecer. En cierta manera, nos posiciona en el mapa de las grandes fiestas populares, y eso tiene un valor promocional evidente para la localidad que nace de nuestro buen hacer y del boca a boca, no de una publicidad pagada», sostiene Castaño.

La batalla librada hoy en las Torres de Oeste (Catoira) con motivo del día grande de la Romería Vikinga 2025. / Gustavo Santos

Pese al reconocimiento, el alcalde considera que el quinto puesto no debe modificar la línea de trabajo seguida por el Concello. «No nos hace cambiar el rumbo, sino todo lo contrario: nos anima a seguir trabajando en la misma dirección», afirma.

El objetivo, según Castaño, pasa por consolidar la Romería Vikinga como una fiesta de referencia sin renunciar a los elementos que conforman su identidad. «Queremos seguir haciendo de la Romería Vikinga una fiesta de referencia, pero sin perder nunca su esencia, su autenticidad y su calidad. Ese es el mayor reconocimiento que podemos tener», apunta.

En este sentido, el regidor descarta que la prioridad sea incrementar el número de asistentes simplemente para hacer crecer las cifras. La apuesta, asegura, es «por la calidad, por la autenticidad y por ofrecer una experiencia cada vez mejor».

Lo importante, a su juicio, «es que quien venga a Catoira disfrute, que los vecinos se sientan orgullosos de su fiesta y que cada edición seamos capaces de mejorar en lo que sea posible, cuidando cada vez más los detalles».