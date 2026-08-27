Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pensión divorcioAmenazas profesoraAumento pesca recreativaSíndrome de JoubertEntrevista conselleira Medio AmbienteCelta - Osasuna
instagramlinkedin

Política local

Somos Ribadumia pide aclarar si alguien «ajeno» al Concello atendió el tanatorio municipal

El partido opositor asegura que existen «muchas quejas» por la climatización

Vista del tanatorio de Ribadumia.

Vista del tanatorio de Ribadumia. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Ribadumia

Somos Ribadumia ha pedido al Concello los partes de horarios e incidencias relacionadas con la atención del tanatorio, pues tienen la «evidencia contrastada» de que la madre de una trabajadora cubrió su ausencia el domingo 22 de agosto. Solicitan la identidad de quien trabajó ese día, el vínculo laboral y quien autorizó, de ser el caso, ese reemplazo, además de los cuadrantes de julio, agosto y septiembre.

«No se trata de señalar a particulares, sino de saber si el sistema de organización y supervisión» de un servicio «tan sensible» funcionó «como debía», dice Sergio Soutelo. Porque si pasó lo que denuncia, «sin un procedimiento formal, sería preciso revisar de inmediato el control y determinar responsabilidades», añade. Asimismo asegura que hay «muchas quejas» por el sistema de climatización.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lonja de Vilaxoán duplica sus ventas desde que los parquistas de Carril operan en ella
  2. Una lancha, 1.300 aparejos y 372 kilos de pescado y marisco interceptados a los piratas de las rías
  3. Corte de tráfico en Cambados para la retirada de un ciprés de gran porte con grúa y despiece en la vía
  4. El río O Con vuelve a contaminar la ría de Arousa con un vertido de sustancia blanca
  5. Los feriantes critican la marcha anticipada de atracciones en las fiestas de Vilagarcía
  6. Un detenido «con las manos en la masa» durante un trapicheo de drogas en el centro de Vilagarcía
  7. Xosé Touriñán regresa a Vilagarcía con su nuevo espectáculo
  8. Rías Baixas recoge en sus primeros diez días más de 4 millones de kilos de uva «bendecida» por la lluvia

Somos Ribadumia pide aclarar si alguien «ajeno» al Concello atendió el tanatorio municipal

Somos Ribadumia pide aclarar si alguien «ajeno» al Concello atendió el tanatorio municipal

Martín Códax convierte la vendimia en una experiencia participativa en su viñedo de Pé Redondo

Martín Códax convierte la vendimia en una experiencia participativa en su viñedo de Pé Redondo

La flota de O Grove es contundente: «No queremos más limosnas, lo que necesitamos son obras de verdad»

La flota de O Grove es contundente: «No queremos más limosnas, lo que necesitamos son obras de verdad»

El CIMA se afianza como aliado del sector del mar mediante la entrega de semilla de almeja, ostra y erizo

El Obradoiro de Emprego rehabilita una pasarela de madera en el lugar de Souto

Vilagarcía aplaza la Noite Meiga y mantiene el desfile de carrozas del domingo

Vilagarcía aplaza la Noite Meiga y mantiene el desfile de carrozas del domingo

Mitakua: la investigación gallega busca soluciones tecnológicas para la acuicultura ante el calentamiento global

Mitakua: la investigación gallega busca soluciones tecnológicas para la acuicultura ante el calentamiento global

Mojito de aguardiente de hierbas y anguila frita o en fabada, opciones en el menú de Valga

Mojito de aguardiente de hierbas y anguila frita o en fabada, opciones en el menú de Valga
Tracking Pixel Contents