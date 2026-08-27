Somos Ribadumia pide aclarar si alguien «ajeno» al Concello atendió el tanatorio municipal

Somos Ribadumia ha pedido al Concello los partes de horarios e incidencias relacionadas con la atención del tanatorio, pues tienen la «evidencia contrastada» de que la madre de una trabajadora cubrió su ausencia el domingo 22 de agosto. Solicitan la identidad de quien trabajó ese día, el vínculo laboral y quien autorizó, de ser el caso, ese reemplazo, además de los cuadrantes de julio, agosto y septiembre.

«No se trata de señalar a particulares, sino de saber si el sistema de organización y supervisión» de un servicio «tan sensible» funcionó «como debía», dice Sergio Soutelo. Porque si pasó lo que denuncia, «sin un procedimiento formal, sería preciso revisar de inmediato el control y determinar responsabilidades», añade. Asimismo asegura que hay «muchas quejas» por el sistema de climatización.