Formalización del contrato
Ribadumia insonoriza el pabellón y dota a los vestuarios de ventilación
Colocará paneles autoadhesivos para combatir la reverberación y el ruido actuales
El proyecto para la mejora de la cubierta y la insonorización del pabellón de Barrantes se ha contratado por 123.042 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.
El Concello y el adjudicatario, AS4 Ingeniería, formalizaron recientemente el contrato para ejecutar las obras financiadas con el II Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación.
El proyecto se centra en tres actuaciones principales para mejorar la acústica, la ventilación y la funcionalidad de las instalaciones, así como para garantizar su durabilidad y el bienestar de los usuarios.
Así, se contempla la insonorización del pabellón mediante la colocación de paneles acústicos autoadhesivos, pues actualmente presenta «un problema de reverberación y exceso de ruido debido a su estructura y el uso intensivo del espacio», según la memoria del proyecto.
También contempla la limpieza y revisión de los canalones de la cubierta para evitar problemas de filtración de aguas o acumulación de residuos que, en un futuro, afecten a la estructura.
Por último, se pondrá un sistema de ventilación en los cuatro vestuarios situados bajo el graderío del campo de A Bouza. Actualmente, carecen de algo adecuado y esto provoca «problemas de acumulación de humedad y malos olores que afectan a la salud y al confort de los usuarios».
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