Ravella sigue adelante con el crédito de 4 millones gracias al voto de BNG y EU

El gobierno en minoría de Vilagarcía logró aprobar el pliego para contratar el préstamo de 4,1 millones gracias al voto a favor de BNG y EU, tras la negativa anunciada previamente por el PP. Desde el Ejecutivo de Varela explicaron que se licitará en los próximos días y criticaron la postura del principal partido de la oposición, acusándole de «obstaculizar siempre todo lo que significa progreso» para la ciudad.

Así se pronunciaron sus responsables después de la sesión ordinaria en la que el crédito fue uno de los asuntos centrales. Las mismas fuentes recordaron que el propósito es financiar el plan de inversiones del presupuesto de 2026 para, cuya aprobación, también contaron con apoyo del grupo nacionalista y el izquierdista al haberse incluido algunas de sus propuestas, destacando conseguir una residencia de mayores.

Y respecto a la postura del grupo liderado por Ana Granja, tanto el regidor como la portavoz, Tania García, le acusaron de «volver a defender las políticas de la Xunta aunque estén equivocadas, antes que los intereses de Vilagarcía», recordando que parte del dinero prestado (627.000 euros) «nos permitirá cumplir el compromiso con la administración autonómica para financiar la obra de la depuradora».

Creen que sigue un «doble discurso» en los asuntos económicos, asegurando que defienden las inversiones, pero luego «votan en contra de la vía de financiamiento». «Siempre se oponen y tratan de obstaculizar todo lo que significa progreso para Vilagarcía y después, cuando ya lo tenemos logrado, dicen que estaban a favor, como sucedió con el centro de salud». En este sentido, Varela pidió que defiendan la demolición de las naves de O Ramal en el consejo de administración del Puerto, porque «aquí dicen que están favor, pero allí, hasta ahora, estuvieron callados», se quejó.

Desde Ravella explicaron que, en cuanto se haya firmado el crédito, para lo cual buscan uno a largo plazo, a 16 años, y con amortización a partir de 2027, se pondrá en marcha la tramitación de los proyectos que financiará.

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Además de lo mencionado y otras cuestiones de menor entidad financiera, las principales actuaciones a las que se destinarán los 4,1 millones son comprar terrenos para la residencia (1,2 millones) -baraja tres fincas-; el plan de asfaltados, «con especial atención al rural» (550.000 euros); el acondicionamiento del centro de Servizos Sociais de Os Duráns (360.000), el derribo de las naves de ORamal (140.000) y la mejora de infraestructuras deportivas, como la nueva fase en Bamio (85.000).