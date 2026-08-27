Pregón, verbena y sin botellón: Vilanova «estrena» fiestas patronales

La nueva comisión de fiestas patronales de Vilanova ya tiene todo listo para la que también será la primera edición de la última década con actividades lúdicas, más allá de la citas religiosas. Un cartel que incluye un pregón inaugural a cargo del cronista oficial, Benito Leiro, y actuaciones musicales con la orquesta Marbella, entre otros.

Este grupo de cinco vecinos que han revivido la comisión desaparecida hace nueve años ya se presentaron en marzo y cuentan con la colaboración del Concello para la celebración, que tendrá lugar los días 6, 11,12, 13, y 16 de septiembre en honor a San Cipriano y A Pastoriza. De hecho, así también se pone fin al programa cultural Sonatas de Verán. Con la «ilusión de recuperar una de las citas más tradicionales del calendario» han preparado un amplio programa complementario de las citas religiosas, que se inician el día 3 con la novena.

El domingo 6 será el pregón en la plaza de O Castro y habrá actuaciones infantiles con Uxía Lambona e a Banda Molona. El viernes 11, día de San Antonio de Padua, actuarán el trío Arena y La Bamba. Por San Roque, el sábado 12, se celebra el día del niño, con hinchables, juegos y fiesta de la espuma; el acto de hermandad entre la feligreses de Vilanova con los del santuario de APastoriza de Arteixo durante la misa solemne, además de verbena con Galia y disco móvil de Euphoria y dj JJ Compota.

En la jornada de la copatrona, el coro de Santa María de Caleiro cantará en la eucaristía y Vilamariachi y Aché en la verbena, cerrando con una gran tirada de fuegos. Para el patrón, el miércoles 16, el coro será Santa Mariña Dozo de Cambados y también actuarán la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia y, por la noche, el dj Cristian Álvarez y Marbella.

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El alcalde, Gonzalo Durán, mostró su satisfacción por el regreso de la comisión y su presidente, Ramón Tourís, agradeció la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación, negocios y particulares para sacar adelante «este reto». Asimismo, la comisión lanza un compromiso por un buen desarrollo de las fiestas y en el cartel recuerda que el botellón está prohibido en la plaza de O Castro.