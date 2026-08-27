Infraestructuras
La pasarela de O Rial se convierte en municipal tras repararla Costas del Estado
El Concello destaca que ahora se podrá atender cualquier incidencia con más celeridad
El servicio provincial de Costas del Estado concluyó hace unas semanas la reparación de la pasarela de madera de O Rial en respuesta a la petición realizada desde el Concello de Vilagarcía que, tras comprobar que está «en perfecto estado», asume la titularidad de la misma y se hará cargo de su mantenimiento futuro.
Desde Ravella recordaron que la medida es resultado de las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente por diversos asuntos competencia de este organismo.
Y en lo que respecta a la pasarela que garantiza la seguridad vial de los peatones en el tramo final del paseo del estuario, a la altura de la rotonda, «de ahora en adelante cualquier deficiencia o arreglo podrá corregirse con mayor celeridad al poder hacerlo directamente el Ayuntamiento sin tener que solicitar la actuación o pedir permiso a Costas, como ya sucedía con la senda que discurre entre la playa de As Saíñas y la rotonda», destacaron las mismas fuentes.
La recepción de la pasarela ya fue aprobada en la Xunta de Gobierno Local de esta misma semana. n
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