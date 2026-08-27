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La pasarela de O Rial se convierte en municipal tras repararla Costas del Estado

El Concello destaca que ahora se podrá atender cualquier incidencia con más celeridad

Estado que presentaba la pasarela de O Rial antes del arreglo.

Estado que presentaba la pasarela de O Rial antes del arreglo.

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Lucía Romero

Vilagarcía

El servicio provincial de Costas del Estado concluyó hace unas semanas la reparación de la pasarela de madera de O Rial en respuesta a la petición realizada desde el Concello de Vilagarcía que, tras comprobar que está «en perfecto estado», asume la titularidad de la misma y se hará cargo de su mantenimiento futuro.

Desde Ravella recordaron que la medida es resultado de las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente por diversos asuntos competencia de este organismo.

Y en lo que respecta a la pasarela que garantiza la seguridad vial de los peatones en el tramo final del paseo del estuario, a la altura de la rotonda, «de ahora en adelante cualquier deficiencia o arreglo podrá corregirse con mayor celeridad al poder hacerlo directamente el Ayuntamiento sin tener que solicitar la actuación o pedir permiso a Costas, como ya sucedía con la senda que discurre entre la playa de As Saíñas y la rotonda», destacaron las mismas fuentes.

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La recepción de la pasarela ya fue aprobada en la Xunta de Gobierno Local de esta misma semana. n

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