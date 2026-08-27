Valga
El Obradoiro de Emprego rehabilita una pasarela de madera en el lugar de Souto
La pasarela, deteriorada por el paso del tiempo, recupera su funcionalidad gracias a la labor de los aprendices de carpintería
Los alumnos del Obradoiro de Emprego Ulla-Umia que comparten los Concello de Valga, Moraña y Portas, con participación de veinte personas desempleadas que reciben formación teórica y práctica en las especialidades de trabajos forestales y carpintería, se encargan desde hace días de la rehabilitación de la pasarela de madera existente en el lugar de Souto, en la parroquia valguesa de Campaña.
Es un puente de unos 19 metros de longitud que permite sortear el río Valga y presentaba un importante estado de deterioro, tal y como reconocen en el gobierno local, donde aclaran que «para recuperar la seguridad y funcionalidad» de este elemento peatonal «los aprendices de carpintero procedieron a la reposición de las partes dañadas, instalando piezas nuevas de madera tratada para garantizar su durabilidad».
De este modo se renovaron tanto vigas como las tablas del piso y las barandillas laterales de la estructura, aplicándose tratamientos de saneamiento y aplicándose pinturas protectoras especialmente indicadas para madera de exterior en los elementos de la pasarela que se decidió conservar.
Esgrimen en el Concello de Valga que de este modo los participantes en el Obradoiro de Emprego «no solo adquieren experiencia práctica en el oficio de carpintería, sino que contribuyen a recuperar y poner en valor el patrimonio y las infraestructuras locales».
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