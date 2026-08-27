XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País
Mojito de aguardiente de hierbas y anguila frita o en fabada, opciones en el menú de Valga
El sábado se ofrecen cinco tapas y cuatro cócteles elaborados con ambos productos
Los pinchos se sirven a 2,5 euros la unidad y los combinados, a 2 euros
El Concello de Valga acoge el sábado la edición número 36 de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Y lo hace ofreciendo, entre otras actividades, la posibilidad de asistir a una degustación a base de tapas y cócteles que tendrán como ingrediente principal a los dos productos motivo de esta consolidada exaltación culinaria.
Serán, más concretamente, cinco tapas y cuatro cócteles que podrán adquirirse a 2,5 y 2 euros la unidad, respectivamente, y a los que se sumará una degustación gratuita de queimada, ya a medianoche
Las tapas, elaboradas por el cocinero lalinense Álex Iglesias son tan tradicionales como innovadoras, pues van desde el arroz meloso de anguila y verduras hasta la anguila frita o la empanada de anguila con oreja y grelos, pasando por la fabada de anguila, empleando las populares Fabas de Lourenzá y Castaña de Galicia.
No faltará la tapa llamada «Bombón Pontellón», elaborada por el café-bar O Pontellón y que viene a ser una croqueta de «anguila rebozada en pasta kataife sobre chutney de manzana», es decir, el pincho con el que dicho establecimiento ganó el premio del jurado en la anterior edición de la ruta-concurso Tapa a Anguía.
Al margen de servirse un millar de unidades de los citados pinchos, el Concello de Valga tiene previsto despachar también mil cócteles, igualmente preparados por Álex Iglesias y que van desde el mojito de caña de hierbas daikiri de fresa con caña blanca hasta la caipiriña con aguardiente tostada y el «Verde Atlántico», con caña de hierbas y kiwi.
Todo ello, como de costumbre, en el Parque Irmáns Dios Mosquera, donde los tickets empezarán a vender a las 21.30 horas, en cuanto finalice el acto de entrega de premios correspondiente a los diferentes concursos llevados a cabo en las últimas semanas al abrigo de esta Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.
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