Mitakua: la investigación gallega busca soluciones tecnológicas para la acuicultura ante el calentamiento global

La Xunta de Galicia quiere reforzar la capacidad de la acuicultura gallega para afrontar los efectos del cambio climático mediante la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que puedan trasladarse posteriormente a la industria.

Y es así como sale a relucir el proyecto Mitakua, una iniciativa de I+D+i financiada a través del programa Nexos que concentra buena parte de sus trabajos en ámbitos como la bioseguridad, la alimentación de los peces y la mejora de las instalaciones mediante sistemas de recirculación de agua.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, conoció esta misma mañana los avances de la iniciativa durante una visita a las instalaciones de Nueva Pescanova Biomarine Center, situadas en el barrio de Ardia, en el Ayuntamiento de O Grove.

La compañía participa en el proyecto junto a Sea Sole Acuicultura y Neutro Aplications. Una colaboración que también incorpora al Centro Tecnológico del Clúster de la Acuicultura (Cetga) y al Grupo de Investigación en Biología Evolutiva de la Universidad de A Coruña.

Nueva Pescanova inaugura en O Grove el Biomarine Center /

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 680.000 euros, de los que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP aporta el 60% a través del programa Nexos. Su objetivo es combinar diferentes tecnologías y conocimientos científicos para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles que permitan al sector acuícola anticiparse a los nuevos escenarios derivados del calentamiento global y mantener su competitividad.

Durante la visita, Rodríguez destacó la importancia de la colaboración entre las empresas y el sistema gallego de investigación. «La unión de las capacidades empresariales con el conocimiento de nuestros centros de investigación permitirá alcanzar soluciones cruciales para el futuro de la acuicultura», afirmó.

El conselleiro, que estuvo acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; el director de Nueva Pescanova Biomarine Center, David Chavarrías; y el director del Cetga, Santiago Cabaleiro, puso también el acento en la capacidad del ecosistema gallego de I+D+i para anticiparse a las necesidades de sectores estratégicos.

«La capacidad del ecosistema de I+D+i de desarrollar proyectos punteros y de adelantarse a las necesidades futuras permite que la innovación sirva para prever nuevos escenarios», señaló.

Mural de Urbano Lugrís, en lasede central de Nueva Pescanova. / Cedida

Para añadir que los resultados obtenidos pueden tener además una aplicación más allá de Galicia: «El fruto de estos proyectos de investigación puede ser exportable a otros territorios en los que el sector acuícola, como en este caso, tenga un peso importante».

Patógenos, alimentación y nuevas instalaciones

Mitakua plantea un enfoque multidisciplinar que combina aspectos ambientales, biológicos, económicos y sociales. Una de sus principales líneas de trabajo se centra en la bioseguridad, con el desarrollo de un programa destinado a monitorizar potenciales patógenos y detectar amenazas que puedan afectar a las especies cultivadas.

La investigación busca mejorar la capacidad de identificación y seguimiento de patógenos emergentes, de manera que el sector pueda disponer de herramientas que permitan anticiparse a posibles problemas sanitarios y reducir sus consecuencias sobre la producción acuícola.

El oceanográfico «Betanzos» /

Otra de las líneas fundamentales es la nutrición. Los investigadores trabajan en la identificación de piensos resilientes y de ingredientes funcionales que ayuden a los peces a afrontar situaciones de estrés térmico. El objetivo es favorecer su aclimatación ante episodios de temperaturas elevadas del agua, uno de los escenarios asociados al cambio climático que puede condicionar la actividad acuícola.

El proyecto contempla, asimismo, la creación de nuevos protocolos de cría destinados a gestionar la producción garantizando un mayor bienestar de las especies cultivadas. A ello se suma el diseño de sistemas de recirculación para la acuicultura marina que estén optimizados frente a las nuevas condiciones físico-químicas y biológicas que puedan producirse como consecuencia de la evolución del clima.

Los socios también prevén desarrollar un programa específico de difusión para trasladar los resultados de la investigación a la comunidad científica, las administraciones públicas, las organizaciones no gubernamentales, el conjunto de la industria y la sociedad.